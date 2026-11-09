2027 款领克 08 EM-P 将支持选装 EVA 实体机器人，年内更新 FlymeAuto 2.5.0

IT之家 11 月 9 日消息，领克汽车今日发布 2027 款领克 08 EM-P 答网友问，其中提到，2026 款领克 08 EM-P 将于年内进行 LYNK FlymeAuto 2.5.0 版本更新。届时，可以通过领克 App 的服务商城购买 EVA 实体机器人，预约到领克门店进行安装。

IT之家注意到，2027 款领克 08 EM-P 于 11 月 5 日晚正式上市，限时置换价 15.98 万元起。该车尺寸为 4813×1915×1660mm、轴距 2842mm，提供极光银、拂晓白、极夜黑三款经典车色，并新增了一款跃动橙车色；内饰则提供暖云沙、星夜蓝两款配色。新车配备 20 英寸流光轮毂，全系标配金属迎宾饰条。

座舱方面，新车新增副驾零重力座椅，支持 16 向电动座椅调节，拥有 270mm 腿托最大伸展长度、至高 11 层座椅结构（Nappa 真皮设计）；支持至高四座座椅加热 / 通风 / 按摩，后排座椅还支持电动调节，可实现 118°-129° 电动调节。智驾方面，2027 款领克 08 EM-P 全系标配 192 线激光雷达。

动力方面，新车全系标配 EM-P 智能电混系统，支持至高 CLTC 1400km 综合续航，综合油耗至优 0.55L/100km；全系标配 38.2kWh 神盾金砖电池，支持 6kW 最大外放电功率；全系标配 1.5T Evo 电混专用引擎，零百加速最快 4.6s。