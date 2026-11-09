全国高校首个“冷门绝学学院”成立

IT之家 11 月 9 日消息，全国高校首个冷门绝学学院于 11 月 6 日在中国社会科学院大学成立。

11 月 6 日，中国社会科学院大学冷门绝学学院成立仪式暨全国冷门绝学联盟启动大会在京举办。

IT之家从官方公告了解到，中国社会科学院大学冷门绝学学院的研究范围覆盖突厥文、西夏文、契丹文、女真文、满文、古藏文、古彝文、八思巴文、纳西东巴文、方块壮文等 10 余种民族古文字，统筹甲骨学、简帛学、古典学等特色研究方向，设立甲骨文与简帛文献、北方民族古文字、西南民族古文字、中西古典文明等教研部，配套建成数智绝学实验室，创办《冷门绝学研究》期刊，开设本科生“鼎堂班”，构建本硕博贯通式人才培养体系。

作为中国社会科学院大学实体机构，冷门绝学学院组建起一支 140 余人的师资队伍，由 8 位学部委员、30 多名一级教授和国家级人才领衔，形成老中青梯次接续、专兼职互补协同的学术梯队。

作为开放的协作平台，“全国冷门绝学联盟”由中国社会科学院大学牵头发起，目前共有包括清华大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、四川大学、南开大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、山东大学、厦门大学、兰州大学、中央民族大学、中国藏学研究中心、中国西域研究中心、中国第一历史档案馆、新疆维吾尔自治区社会科学院、云南省社会科学院、内蒙古自治区社会科学院等在内的全国 82 家高校、科研院所及文博单位参与构成，基本覆盖了我国冷门绝学研究的主要机构。