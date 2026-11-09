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上市 5999 元：小米 MIX Flip 2 小折叠手机国补后 2271 元新低

2026/11/9 14:23:26 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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小米 MIX Flip 2 小折叠手机发布于 2025 年 6 月，搭载骁龙 8 至尊版处理器，12+256G 发售价为 5999 元。

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该机搭载骁龙 8 至尊版处理器，内置 5165mAh 小米金沙江电池（10% 含硅量 / 能量密度 843Wh/L，小折电池容量首次突破 5000mAh）。

该机配备 4.01 英寸 M9 发光材料外屏，提供 3200nits 多场景峰值亮度、适配 500+ 高频应用，号称“重构了系统交互体验”，支持编辑桌面 App、多任务卡片、查看相册、超级小爱等。

小米 MIX Flip 2 还搭载 50MP 徕卡主摄（光影猎人 800、光学防抖）+ 50MP 徕卡超广角。

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关键词：小米 MIX Flip 2

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