365 天最低价：小米“满分小折”MIX Flip 2 国补到手价 2719.15 元起，搭载骁龙 8 至尊版处理器

IT之家 10 月 15 日消息，小米 MIX Flip 2 小折叠手机迎来双十一优惠。京东显示，该机现在国补到手价 2719.15 元起（原价 5999 元起），属于 365 天最低价。

12GB+256GB：定价 5999 元、 最新国补到手价 2719.15 元 ；

12GB+512GB：定价 6499 元、 最新国补到手价 4449 元 ；

16GB+1TB：定价 7299 元、最新国补到手价 5749 元。

参考IT之家此前报道，该机号称“满分小折”，发布于去年 6 月，搭载骁龙 8 至尊版处理器，内置 5165mAh 小米金沙江电池（10% 含硅量 / 能量密度 843Wh/L，小折电池容量首次突破 5000mAh）。

该机配备 4.01 英寸 M9 发光材料外屏，提供 3200nits 多场景峰值亮度、适配 500+ 高频应用，号称“重构了系统交互体验”，支持编辑桌面 App、多任务卡片、查看相册、超级小爱等。

小米 MIX Flip 2 还搭载 50MP 徕卡主摄（光影猎人 800、光学防抖）+ 50MP 徕卡超广角。

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