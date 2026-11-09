澳大利亚拟推网络监管新规，谷歌警告未成年人或将无法使用 Gmail

IT之家 11 月 9 日消息，据路透社报道，谷歌一名负责政策事务的高管当地时间周一表示，澳大利亚拟议中的互联网监管法律可能迫使谷歌禁止未满 18 岁的用户使用 Gmail。

这项名为《数字注意义务法案》（Digital Duty of Care）的立法已经获得澳大利亚众议院通过，但仍需获得参议院跨党派支持才能正式通过。根据法案要求，互联网企业必须采取措施清除有害内容，否则可能面临最高 1.09 亿澳元（IT之家注：现汇率约合 5 亿元人民币）的罚款。

互联网企业和言论自由倡导者认为，该法案赋予监管机构过大的裁量权，使其能够自行界定哪些内容属于有害内容，进而迫使平台删除相关内容。谷歌的警告则反映出业界更深层的担忧：这项法律的影响可能蔓延至互联网中的日常服务。

在参议院举行的一场听证会上，谷歌旗下视频流媒体平台 YouTube 澳大利亚及新西兰政策事务负责人雷切尔 · 洛德（Rachel Lord）表示，法案中的一项条款要求，如果儿童存在接触色情内容的风险，相关服务就必须进行年龄核验。

她指出，这项规定可能迫使谷歌对即时通信、电子邮件和私人文件存储等日常通信服务进行年龄验证，甚至直接禁止未成年人访问这些服务。

洛德补充说，这意味着监管措施可能涉及对私人通信内容或文件存储进行具有侵入性的监控。

Meta、TikTok 和 Snap 的代表也表达了类似担忧。他们警告称，该法案赋予监管机构广泛的裁量权，使其能够自行判断哪些内容或行为具有危害性，同时还将取代部分现行的行业强制性行为准则，可能对网络交流产生寒蝉效应。

多名企业代表表示，由于法案中的相关规定存在不确定性，平台可能为了避免高额监管罚款而采取过度内容审核措施，甚至删除本不需要删除的内容。

澳大利亚政府则表示，只有制定一套覆盖范围广泛的规则，才能确保互联网环境安全。

目前，这场听证会仍在继续。