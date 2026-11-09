15.98 万起，领克 07GT 帕尔马紫调高定版车型上市

IT之家 11 月 9 日消息，领克 07GT 帕尔马紫调高定版车型今日上市，售价 15.98 万元起，全系低至 14.58 万元。

IT之家附 11 月限时专享价如下：

200 超长续航 Max 版 14.58 万元起

200 超长续航 Ultra 版 15.58 万元起

帕尔马紫调高定版 15.98 万元起

四驱性能 Ultra 版 16.58 万元起

IT之家注意到，领克 07GT 于 7 月 23 日上市，该车是领克家族首款旅行车，拥有同级唯一 MRC 悬架、标配千里浩瀚 H5 驾驶辅助系统（Ultra 版可加 1 万元选装 H7 方案），尺寸为 4846 ×1900×1485mm、轴距 2843mm。

帕尔马紫调高定版搭载 1.5T Evo 全新电混专用引擎，发动机最大输出功率 120kW，最大扭矩 255N·m；采用前置电机布局，电机峰值功率 180kW，最大扭矩 350N·m，CLTC 工况纯电续航里程 200km。

座舱方面，该车搭载前排座椅加热通风按摩，搭载高通骁龙 8295 及 LYNK Flyme Auto 系统，配备 15.4 英寸中控娱乐屏、10.2 英寸智能液晶仪表，帕尔马紫调高定版升级哈曼卡顿 23 扬豪华音响。