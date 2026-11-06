领克 07GT 帕尔马紫调高定版 11 月 9 日上市，现款 14.58 万元起

IT之家 11 月 6 日消息，领克汽车今日宣布，领克 07GT 帕尔马紫调高定版将于 11 月 9 日上市。据此前官方介绍，这抹帕尔马紫灵感来自意大利帕尔马紫罗兰，延续领克 07GT 从自然美学中汲取车色的设计思路，把优雅紫调与运动旅行的松弛感融为一体。

IT之家注意到，领克 07GT 于 7 月 23 日上市，指导价 15.78 万元起、限时价 14.58 万元起，上市 27 分钟大定破万。该车是领克家族首款旅行车，拥有同级唯一 MRC 悬架、标配千里浩瀚 H5 驾驶辅助系统（Ultra 版可加 1 万元选装 H7 方案），尺寸为 4846 (4866)×1900×1485mm、轴距 2843mm。

四驱性能 Ultra 版：上市指导价 17.78 万元、上市限时价 16.58 万元；

200 超长续航 Ultra 版：上市指导价 16.78 万元、上市限时价 15.58 万元；

200 超长续航 Max 版：上市指导价 15.78 万元、上市限时价 14.58 万元。

新车还搭载 EM-P 智能电混系统，发动机最大功率 120kW，单电机版系统综合最大功率 300kW，0-100km/h 加速 5.5 秒；双电机四驱版系统综合最大功率 390kW，0-100km/h 加速 4 秒级。全系车型采用 28.3kWh 神盾金砖电池，两驱版 CLTC 纯电续航 200km、综合续航 1422km；四驱版纯电续航 170km，综合续航 1315km。