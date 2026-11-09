数据中心火了、燃气轮机不够用了：新设备交货要到本世纪 30 年代，企业疯抢二手货

IT之家 11 月 9 日消息，据路透社今天（9 日）下午报道，AI 数据中心建设热潮让燃气轮机供不应求，新设备的交货期甚至排到了 2030 年代。

为尽快获得发电设备，全球各地的电力企业、项目开发商和数据中心供电商四处搜寻二手燃气轮机，重新启用长期封存的机组，甚至把退役喷气发动机改造成发电设备。

尽管外界对 AI 技术潜在风险的质疑不断增加，AI 概念股近期也遭遇抛售，但数据中心的需求依然旺盛。由于数据中心耗电量巨大，燃气轮机等关键发电设备的供应成为制约行业发展的瓶颈。

能源咨询机构伍德麦肯兹高级分析师奥罗拉 · 特诺里奥谈及美国燃气轮机市场时披露：“大家讨论的交货时间基本都集中在 2030 年至 2031 年。”

十多名设备经纪商、服务商和供应商透露，部分企业不愿继续等待新设备交付，转而寻找二手、翻新设备，或采用航空发动机技术制造的燃气轮机。

设备服务商 EthosEnergy CEO 安娜 · 阿米卡雷拉说：“二手市场现在非常非常火爆。我们也发现，卖方开出的价格越来越高。”

二手设备能否缓解发电设备短缺的问题？Enverus Intelligence Research 研究员努尔 · 库雷希认为，作用恐怕有限。“市场本来就供不应求，没有多少富余设备，因此二手市场不太可能大幅缓解交货延误。”

此外，燃气轮机短缺并非唯一障碍，排放许可、电网接入等问题也会拖慢项目进度。

目前尚无可靠数据能够衡量二手设备在全球燃气轮机供应中所占的份额。全球燃气轮机市场每年规模约 250 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,669.95 亿元人民币），而二手市场的兴起本身，就反映出数据中心建设热潮对其他行业的深远影响。

今年 4 月，AI 基础设施公司 Crusoe 向美国 ProEnergy 订购了 13 台航改型燃气轮机。这种机组以 GE 航空航天生产的喷气发动机为基础开发，Crusoe 称采购目的是加快业务扩张。13 台机组的总装机容量达 650MW，将用于 Crusoe 在美国的 AI 数据中心项目。

数据中心及其运营商成为燃气轮机市场的重要客户。就在几年前，这类设备还几乎全部供应给传统电力企业。

伍德麦肯兹数据显示，全球燃气轮机订单总容量超过 100GW，但全球产能估计只有 60GW 至 70GW，供需缺口十分明显。

杰富瑞的分析师估计，今年仅美国数据中心就需要近 17GW 的燃气轮机装机容量，到 2028 年，需求可能增长至目前的三倍以上。

虽然全球燃气轮机产能不断扩大，预计 2028 年达到约 87GW，但仍远不足以满足届时预计 129GW 的需求。

燃气轮机市场的三大主要厂商西门子能源、GE Vernova 和三菱重工均称，AI 热潮带来的订单量超出了各自的生产能力。

特诺里奥称，美国燃气轮机目前的平均交货期长达六年。

购买二手或翻新设备也并非没有风险。特诺里奥指出，翻修过的燃气轮机可能存在维护记录不完整、剩余寿命有限、长期维保服务缺乏保障等问题。至于由喷气发动机改装的机组，能否适应发电设备长期连续运行的要求，同样有待评估。

即便如此，相比等待数年才能交货的新设备，二手燃气轮机依然颇具吸引力。

苏尔寿美国售后市场业务负责人达拉尤斯 · 帕迪瓦拉说：“几乎每隔几个星期，就有人问我们：‘能不能帮忙找台二手燃气轮机，装到数据中心里？’”他没有透露客户身份或数据中心的具体位置。

价格也是吸引买家的重要原因。为数据中心开发商采购发电设备的 Origin Partners 管理合伙人扎克 · 马丘卡称，维护状况良好的二手燃气轮机，每兆瓦售价约 150 万至 170 万美元（现汇率约合 1,002 万至 1,135.6 万元人民币），翻新机组则约为 130 万美元（现汇率约合 868.4 万元人民币）。

相比之下，据 Aurora Energy Research 的数据，新燃气轮机每兆瓦需要 200 万至 250 万美元（现汇率约合 1,336 万至 1,670 万元人民币），价格明显更高。

功率较小、价格较低的机组，差价还可能更大。

燃气轮机交易平台 ReflowX 总经理丹 · 普尔透露，卡特彼勒旗下索拉透平生产的两台 14.5MW 燃气轮机最近以 1,250 万美元（现汇率约合 8,349.8 万元人民币）成交，平均每兆瓦约 43 万美元（现汇率约合 287.2 万元人民币）。如果购买新机组，则需要约 3,500 万美元（现汇率约合 2.34 亿元人民币），而且交货期长达五年。

美国设备供应商 SVI Bremco 销售总监斯科特 · 施里格则表示，开发商如果急需设备，又买不到大型燃气轮机，就会改买小型机组。有些项目甚至会在同一地点安装超过 100 台燃气轮机，设备型号和品牌也不尽相同。

燃气轮机的抢购潮还波及数据中心以外的行业。

美国联邦政府旗下的电力企业田纳西河谷管理局称，过去两年，燃气轮机无论新旧，价格都大幅上涨，翻新设备也不例外。

美国全国农村电力合作社协会 CEO 吉姆 · 马西森坦言，协会成员面临前所未有的漫长交货期和持续攀升的价格。“需要增加发电能力的电力合作社正在考虑一切可行方案，包括购买翻新燃气轮机。”

市场对大规模发电能力的迫切需求，也让燃气轮机以外的发电技术获得了新的商机。

芬兰瓦锡兰能源业务总裁安德斯 · 林德伯格透露，自去年春季以来，公司收到的美国数据中心订单总容量约 3GW，采购的都是采用燃气发动机而非燃气轮机的发电机组。“是什么推动了市场？交货期，交货期，还是交货期。”