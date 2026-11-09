河南：2028 年底前累计建成充电枪超 33 万个，支持各市县取消皮卡车进城限制

IT之家 11 月 9 日消息，河南省商务厅等 19 部门今日联合印发《河南省培育壮大汽车后市场促进汽车全链条消费行动方案》。

方案从培优育强汽车产业链群、完善汽车流通消费生态、规范有序发展汽车改装等 8 方面提出 24 项具体要求。IT之家获悉，其中提出，探索智能化应用场景。加快构建适度超前、布局均衡的充换电基础设施网络，2028 年底前全省累计建成充电枪 33 万个以上。

方案提出，打造车路协同智慧交通体系，加快推进车联网与自动驾驶场景建设，在郑州、航空港区等重点区域率先布局智能网联示范应用，规范发展智能网联商用车，鼓励智能网联客车依法依规、稳慎开展多场景示范应用。

方案提出，完善二手车便利化交易体系。推动二手车企业品牌化规模化发展，支持二手车专业交易市场数字化升级，提升跨区域流通效率与交易透明度，打造二手车直播基地，创新二手车线上直播向线下引流交易新模式。支持河南省二手车流通行业职业技能竞赛，规范二手车鉴定评估经营行为，推动第三方鉴定检测机构下沉县域市场，探索建立新能源二手车电池健康状态评估参考模型，促进残值评估规范化。

同时，方案还提出拓展皮卡车销售应用。支持各市县取消皮卡车进城限制，赋予皮卡车与小型载客汽车同等通行权。拓展皮卡车露营、户外运动、乡村生产生活等应用场景。鼓励各市县将新购置非营运皮卡车纳入汽车购新补贴范围，加大补贴力度。

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