2030 年我国充电基础设施将超 4000 万个，支撑超 1.1 亿辆电动汽车

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻今日报道，记者从国家发展改革委今天举行的“奋进‘十五五’”系列新闻发布会上了解到，目前我国油气消费约占终端能源消费的三分之一，主要集中在交通、工业等领域，仍然有较大替代空间。“十五五”期间，将多措并举推进油气消费电能替代。

国家能源局发展规划司副司长葛炬表示，将继续深入推进电能替代，到 2030 年，我国终端能源消费中，电能占比将提升到 35% 左右。在交通运输领域，国家能源局将高质量推进充换电基础设施布局建设，构建城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电基础设施网络，2030 年充电基础设施超过 4000 万个，形成支撑超过 1.1 亿辆电动汽车的充电服务能力。

IT之家查询获悉，根据国家充电设施监测服务平台数据，截至 2026 年 9 月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到 2477.7 万个，同比增长 37.2%。

其中公共充电设施（枪）520.7 万个，同比增长 16.3%，额定总功率达到 2.66 亿千瓦，单枪平均功率约为 51.10 千瓦；私人充电设施（枪）1957.0 万个，同比增长 44.0%，私人充电设施报装用电容量达到 1.67 亿千伏安。