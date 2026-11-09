时代落幕：国内多家期刊明确停止邮箱投稿，转用网站线上系统

IT之家 11 月 9 日消息，随着环境的变化、互联网技术的快速发展与信息的爆炸级增长，电子邮箱也从当初“风靡全国”逐渐边缘化，近几个月来国内多家期刊也纷纷发布公告，明确停止邮箱投稿，要求作者转用网站线上系统投稿。

例如，中国社会科学杂志社 11 月 2 日发布公告，称 2027 年 1 月 1 日起，只接受通过投稿系统投来的稿件，各版面、各栏目邮箱将不再接收投稿。2026 年 11 月 1 日至 12 月 31 日为过渡期。过渡期内，通过邮箱所投稿件，编辑部将正常接收和处理。

《北方药学》编辑部 11 月 8 日宣布，根据《出版管理条例》《期刊出版管理规定》及国家新闻出版署规范学术期刊出版秩序的相关要求，为进一步提升《北方药学》期刊学术品质和社会影响，严格防范投稿环节学术不端行为，规范稿件全流程管控，切实维护作者合法权益，坚持公正、公开原则，统一审稿标准，本刊原邮箱投稿渠道现已停止受理稿件，所有来稿须统一通过《北方药学》官方线上投稿系统完成在线提交，不再接收任何邮箱投递的稿件。

《声学与电子工程》编辑部 10 月也介绍，为加强期刊数字化建设，提升编校质量，更好服务广大作者，《声学与电子工程》期刊投稿平台现已正式全面启用。原投稿邮箱将停止受理稿件，后续要求各位作者登录官方投稿网站进行投稿。

9 月，《辽宁开放大学学报（社会科学版）》编辑部也称，为进一步规范稿件管理流程，提升办刊质量与服务效能，顺应学术出版数字化发展要求，《辽宁开放大学学报（社会科学版）》自 2026 年第 4 期起正式启用中国知网“腾云”期刊协同采编系统，稿件接收、审稿、作者修改等工作全部通过该系统线上开展。本刊不再通过投稿邮箱接收新投稿件及返修稿件，邮箱渠道来稿不予受理。