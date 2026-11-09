还原游戏封面造型，世嘉《塞尔达传说：王国之泪》林克 FIGURIZMα 手办回归

IT之家 11 月 9 日消息，世嘉宣布，将重新推出《塞尔达传说：王国之泪》林克 FIGURIZMα 景品手办。这款手办将于 2026 年 12 月 4 日在日本作为游戏厅奖品再次登场，尺寸约为 10 × 23 厘米。

这款手办还原了林克在《王国之泪》游戏封面中的经典姿势，采用游戏中的服装造型，背后佩戴着大师之剑。需要注意的是，这是一款固定姿势的雕像，并非可以摆出不同动作的可动人偶。

世嘉最初于 2024 年通过旗下世嘉广场（Sega Plaza）抓娃娃机推出了这款手办。同系列产品还包括大型林克和塞尔达毛绒玩偶，尺寸约为 18 × 13 × 27 厘米；以及尺寸较小的林克、塞尔达和克洛格（Korok）吉祥物毛绒玩偶，尺寸约为 5 × 5 × 10 厘米。今年 11 月 6 日，林克、塞尔达和克洛格毛绒玩偶也已在日本重新上架。

与 FIGURIZMα 系列类似，这类景品手办主要面向抓娃娃机玩家，并非在普通零售货架上直接销售。日本玩家需要通过游戏厅的抓娃娃机赢取，流入海外市场的产品则主要由转售商和进口商提供。

目前，此次复刻仅面向日本市场，世嘉尚未公布零售价格。日本一家预订网站曾为 2024 年首发版本标出约 2,980 日元（IT之家注：现汇率约合 125.6 元人民币）的价格。如今，这款初代手办在 eBay 等拍卖网站上的售价通常已达到 30 至 50 美元（现汇率约合 200.4 至 334 元人民币）。

《塞尔达传说：王国之泪》于 2023 年 5 月登陆任天堂 Switch，是《塞尔达传说：旷野之息》的正统续作。《旷野之息》于 2017 年 3 月 3 日发售，在 OpenCritic 上的媒体评分均分高达 96 分，明年将迎来发售十周年。目前，这两款游戏均可在 Switch 和 Switch 2 上游玩。

此次手办复刻恰逢《塞尔达传说》系列诞生 40 周年。该系列最初于 1986 年推出。任天堂本月已在 Switch 2 上推出《塞尔达传说：时之笛》重制版，而由韦斯 · 鲍尔（Wes Ball）执导的《塞尔达传说》真人电影则定于 2027 年 4 月 30 日上映。