零刻 ME Pro 358H 四盘位 NAS 上架，32GB + 1TB 起价 11499 元

IT之家 11 月 9 日消息，零刻 (Beelink) 现已在电商平台上架 ME Pro 358H 四盘位 NAS。其基于英特尔酷睿 Ultra X7 处理器 358H，包含 32GB LPDDR5X-9600 内存、1TB PCIe Gen4 TLC M.2 SSD。

ME Pro 358H 四盘位提供 4 个 3.5" / 2.5" SATA 盘位、2 个 M.2 2280 的 PCIe Gen5 ×2 插槽，内置均热板 + 涡轮风扇散热系统，M.2 插槽配备导热硅胶垫，搭载联发科技 Wi-Fi 6 无线网卡 MT7920。

其正面提供 1 个 USB-A 10Gbps；反面提供 2 个雷电 4、2 个 USB-A 10Gbps、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 10GbE RJ-45、1 个 2.5GbE RJ-45。

零刻 ME Pro 358H 四盘位 NAS 日常款包含 Windows 11 操作系统，售价 11499 元；联名款包含飞牛 fnOS 操作系统（商业版）、腾讯 Marvis，售价 11699 元。两款均将于 11 月 16 日 00:00 开售。

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