京东 11.11 数码影音巅峰 52 小时即将开启：苹果 AirPods 5 续航增强版 1149 → 793.8 元国补再探底

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今日京东自营 AirPods 大促继续，AirPods 5 无线充电盒版 20:00 起支持使用 800-80 元神券。

官方定价 1149 元，今日 PLUS 券后 923.4 元，国补后低至 793.8 元（本次国补限地区）。

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AirPods Pro 3 定价 1899 元，今日京东折后 1308 元，国补后 1121 元也是好价：

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AirPods 5 降噪能力≈ AirPods Pro 第 1 代，较 AirPods Pro 第 3 代弱不少。

但 AirPods 5 舒适程度又优于 Pro 系列很多（在长时间佩戴情况下，无耳塞设计真的会舒服很多），小伙伴们可按需选择。

如果使用场景以公共交通为主，则建议选择 AirPods Pro 第 3 代。

如果是以办公室、图书馆、日常公园跑步等等场景为主，AirPods 5 就很不错啦（建议选择长续航版）。

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