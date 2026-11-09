索尼申请车载气味系统专利：可根据广告释放对应气味

IT之家 11 月 9 日消息，如今汽车已经能够通过传感器、雷达和摄像头越来越智能地识别周围环境，不过，日本电子巨头索尼（Sony）提出了一个相当另类的想法：让汽车根据识别到的广告释放特定气味。

没错，索尼已经为一套车载气味系统申请了专利，设想通过释放不同香味，让车内乘客也能“闻到”广告。

想象一下，当你开车经过一家汉堡店的广告牌时，车厢内突然飘来刚刚煎好的牛肉香味。又或者，你正在车载娱乐屏幕上观看一则巧克力广告，汽车便认为是时候让你产生食欲了。这正是索尼设想的应用场景。

IT之家注意到，美国专利商标局（USPTO）于 11 月 5 日公布了这项专利，专利描述了一套结合摄像头、GPS 定位、广告数据库和气味释放装置的系统，能够将视觉和音频广告转化为真实的气味体验。

这套系统依赖硬件设备与在线数据协同工作。汽车外部摄像头会扫描周围环境，识别广告牌、指示牌以及数字广告屏幕。一旦识别到广告，车辆就会查询在线气味管理数据库，确认该广告活动是否已经登记。

数据库将保存广告的相关信息，包括对应的香味、所在位置、朝向、有效期限，以及释放气味的具体条件。汽车还会利用 GPS 定位，判断自己是否真的经过了登记在册的广告展示位置。

不过，索尼的设想并不只是简单地让整个车厢充满某种香味。系统还会利用额外的车内摄像头分析乘客，包括估算他们的年龄和性别，以此决定应该向谁释放气味。

这样一来，系统就可以将香味定向输送到特定座位，而不是让整个车厢的乘客都闻到。

例如，某则广告可以预先设定，只有符合特定人口统计特征的乘客才能闻到对应气味。此外，香味释放时间也可以受到限制，例如仅持续 30 秒。

专利甚至提出，随着汽车逐渐接近广告牌，释放的气味还可以越来越浓。

显然，索尼希望汉堡广告不只是让你产生食欲，甚至要让你仿佛已经尝到了汉堡的味道。

索尼并没有将这套技术局限于道路两旁的广告牌。专利还描述了另一种应用场景：系统可以识别电视、广播，以及智能手机等联网设备播放的商业广告，并释放对应气味。

在这种情况下，汽车会根据广告播放频道、网站或时间段等信息识别广告内容，随后从数据库中选择对应的香味，并在车厢内释放。

相关硬件由气味储存盒和送风装置组成，能够将香味输送到不同座位。索尼还在专利中提到了多种布置方案，可以将这些气味释放装置安装在车厢内的不同位置。

这项技术也有广告之外的潜在用途。例如，汽车启动时可以释放品牌专属香味，出租车也可以在乘客上车时提供其偏好的气味。相比之下，这些应用显然比在通勤途中突然闻到快餐广告的味道更容易让人接受。

无论这项技术听起来有多么新奇，甚至有些令人不安，它都存在一些显而易见的隐私和个人选择问题。这套系统需要通过车内摄像头分析乘客，并可能估算其年龄和性别。这些信息将帮助广告商判断应该向哪些乘客投放特定气味。

另一个问题是：乘客真的希望自己的汽车变成又一个广告平台吗？如今的汽车已经布满了各种争夺用户注意力的屏幕。如果再加入气味广告，精准营销恐怕就有些过头了。

当然，获得专利并不意味着索尼一定会将这项技术商业化。过去的经验表明，最终能够投入实际生产的专利创意只占很小一部分。

要让这套系统真正落地，汽车制造商需要采用相关硬件，广告商和广告牌运营商也必须将广告活动登记到气味管理数据库中。要实现这一切，需要多方协调，而最终的结果可能只是让你的汽车闻起来像一家快餐店。

不过，这项专利还是展现了科技公司为了让广告更具沉浸感，愿意将技术推进到什么程度。