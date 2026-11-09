索尼注册新专利：利用 AI 识别老玩家开新号伪装新手“炸鱼”

IT之家 11 月 9 日消息，据外媒 Patentlyze 报道，美国专利商标局近日公开了索尼的一项新专利 US 2026/0346147 A1。该技术利用 AI 分析玩家在游戏过程中按下各种按键的习惯和偏好，例如常用连招、连续按键之间的时间间隔等，并据此建立每名玩家独有的操作特征档案，避免老玩家开新号假扮新玩家欺负新人。

参考专利，当玩家创建新账号，试图利用新手身份匹配低水平对手时，系统便可以将新账号的操作特征与已有档案进行比对，从而识别出疑似属于同一名玩家的多个账号，进而调取该玩家主账号的历史战绩和实力数据，并将其应用到新账号的匹配机制中，让玩家重新与实力相近的对手进行比赛。

不过，如果玩家涉及恶意刷分，即“让高手伪装成新手，带领低水平玩家通过比赛获取不正当战绩”，这套系统就可能发挥更大的作用，例如官方可以快速确认此类情况，将相应账号送入俗称「小黑屋」的特殊匹配池，或直接进行封禁处理。

当然，这套技术在实际应用中也存在不少争议。首先，为了识别玩家身份，系统需要持续收集和分析用户的键盘、手柄等输入行为，可能涉及个人隐私问题。其次，如果家庭成员共用游戏设备或账号，由于不同成员的操作水平存在差异，也可能导致系统错误判断。尤其是在不结合网络 IP 等其他信息的情况下，仅依靠 AI 分析操作习惯究竟能达到多高的识别准确率，目前仍是未知数，否则甚至可能出现亲戚家的孩子过节来玩游戏，却被误判为使用小号“炸鱼”的情况。