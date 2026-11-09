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3199 → 2685 元：HKC“天启 27Q320B”26.5 英寸显示器新低，搭三星 2K 320Hz QD-OLED Penta Tandem 面板

2026/11/9 21:28:12 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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惠科旗下“天启 27Q320B”26.5 英寸显示器 2026 年 9 月开售，首发价 3199 元：

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该机搭载 OptiShield 低反光 3H 硬度镀膜；峰值 HDR 亮度 1300nits、SDR 亮度 300nits，获得 VESA DisplayHDR True Black 500 和 ClearMR 18000 认证；灰阶 (GtG) 响应时间低至 0.03ms；色域覆盖 99% DCI-P3 / 99% Adobe RGB，色差 ΔE≤1。

该机支持升降 / 倾斜 / 旋转，显示器本体支持 VESA 100x100mm 壁挂，提供 HDMI 2.1、DisplayPort 2.1 高速接口，使用外置电源。IT之家附显示器参数：

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关键词：HKC显示器

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