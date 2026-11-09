5999 → 1458 元：石头 H1 分子筛洗烘一体机 12kg 新低，毛絮滤网全清洁免动手

石头分子筛洗烘一体机 H1 12kg，上市定价 5999 元，今年日常标价 4299 元。

京东今日按下方步骤下单，叠加 PLUS 立减 + 15% 国补后仅需 1519 元。

京东 PLUS 会员 2 积分兑换 800-80 元神券：点此兑券，券后仅需 1458 元破冰新低：

下单时选择以旧换新 → 个护健康 → 牙刷（无需回收）

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

灰色、白色两色可选，活动随时结束。

基于低温烘干的特性，石头 H1 能够做到“低温智烘不伤衣”，有效实现对衣物的保护。

H1 针对真丝、羊毛这样高端、特殊材质而设计的专业洗烘程序，烘干时温度仅为 37 度，这避免了高温烘干，对织物纤维和色彩的损伤，能保护衣物避免缩水，保持蓬松柔软。

石头 H1 采用 RR 洗烘算法，融合多个 NTC 智能传感器，能够实现 10 毫秒级精准控温，提供 25 种智能洗烘模式，针对不同的材质，给出定制化的洗护解决方案。

而且，还自研了毛絮过滤自清洁系统，将毛絮自动收集到滤网上后自动冲洗。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】