青少年资料填“成年人”也没用，Meta 将在全球推广 AI 年龄估算技术

IT之家 11 月 9 日消息，据路透社报道，Meta 今天（9 日）宣布将在全球推广 AI 年龄估算技术，把 Instagram 上另外数百万名青少年用户纳入“青少年账户”保护范围，即使他们填写的出生日期显示自己是成年人也不例外。

在出台此项措施之际，Meta 因旗下平台涉嫌伤害未成年用户而面临多起诉讼。

“青少年账户”功能覆盖 Instagram、Facebook 和 Messenger，内置多项保护措施，可自动限制哪些人能够联系青少年用户、他们能看到什么内容，以及每天使用应用的时间。

本月起，美国的家长将陆续收到 Instagram 通知，了解平台如何根据青少年的年龄采取相应保护措施。此外，Meta 还开始在澳大利亚利用苹果提供的用户年龄区间信息，辅助判断用户的实际年龄。这项技术也在向 Facebook 推广，Threads 则计划今年晚些时候开始在全球范围铺开。

Meta 因旗下平台涉嫌伤害青少年而面临多起诉讼。今年 8 月，Meta 与美国几乎所有州和属地达成和解，协议总金额最高达 180 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,202.37 亿元人民币），以了结各地总检察长针对其平台伤害青少年问题提起的诉讼。

根据和解协议，Meta 同意改进对青少年及 13 岁以下儿童的识别方式。

上个月，Meta 还在洛杉矶的一起诉讼中与一名青少年原告达成和解。该案主要审理 Instagram 和 Facebook 是否因容易让用户上瘾的设计，导致青少年出现心理健康问题和饮食失调。