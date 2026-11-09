Waymo 自动驾驶车辆遇到校车“超车成性”，NHTSA 展开召回整改效果调查

IT之家 11 月 9 日消息，据路透社报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）今天（9 日）宣布，对谷歌母公司 Alphabet 旗下自动驾驶公司 Waymo 的 2895 辆汽车展开召回整改效果调查，原因是 Waymo 车辆在经过校车时屡次违反交通安全规定。

此次调查主要针对 Waymo 去年年底推出的软件修复措施是否有效。此前，Waymo 曾宣布完成全部车辆的软件更新，但大多数违规事件发生在此之后，车辆仍会超越亮起闪烁红灯的校车。

NHTSA 将重点调查 Waymo 在 2025 年 12 月召回中修复的问题：车辆遇到闪烁红灯或伸出停车警示牌的校车时，虽然会先减速或停车，却又继续行驶并超越校车。监管机构指出，大部分违规事件发生在 2025 年 11 月之后，而 Waymo 当时声称已完成所有受影响车辆的软件修复。

调查将评估软件修复是否有效，并查明车辆更新后为何仍然违规。

Waymo 还面临另一项调查。今年 1 月，一辆 Waymo 自动驾驶汽车在加州圣莫尼卡一所小学附近撞到一名儿童。

去年 10 月，NHTSA 也曾对 Waymo 展开初步调查，起因是有报道称，旗下无人驾驶出租车在校车附近行驶时未遵守交通法规。

得克萨斯州奥斯汀独立学区共记录了 19 起违规事件，其中一次，一辆无人驾驶汽车短暂停车后，在学生仍在过马路时继续行驶。佐治亚州亚特兰大的公立学校也记录了 6 起违规事件。

去年 12 月，Waymo 宣布自愿召回 3000 多辆搭载第五代自动驾驶系统的汽车，并通过软件更新解决问题。Waymo 称，所有受影响车辆在 11 月中旬就完成了软件更新，以确保车辆按规定减速，并在需要停车时保持静止。