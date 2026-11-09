硬核洞穴生存游戏《未知伤亡》登陆 Steam：支持简中界面字幕，首发 ¥66.30

IT之家 11 月 9 日消息，由独立开发者 Orsoniks 制作、Oro Interactive 发行的硬核洞穴探险生存游戏《未知伤亡》（Casualties: Unknown）已于今日正式登陆 Steam 平台，国区售价 ¥66.30（原价 ¥78），首发 85 折优惠将持续至 11 月 23 日。游戏支持简体中文界面与字幕，但无中文配音。IT之家附游戏商品页：https://store.steampowered.com/app/4576490/未知伤亡/。

据介绍，本作历经近 3 年开发，玩家将扮演一名被派往异星回收货物的俘虏，深入探索星球全部 11 层洞穴，而其真实身份不过是成千上万被当作耗材投入的实验体之一。游戏采用 2D 像素风格，主打低容错生存体验。

游戏售价与版本

标准版：首发特惠 ¥66.30（原价 ¥78，85 折）

原声带 DLC（Casualties: Unknown Soundtrack）：首发 ¥32.30（原价 ¥38）

捆绑包：已上架《潜渊症》《雨世界》《幻兽帕鲁》等多款作品的联动捆绑包，购买捆绑包内全部 2 个项目可再立省 10%。

核心玩法与特色

游戏以高度拟真的生存系统为核心卖点，主要特色包括：

心血管与肢体损伤模拟系统 ：玩家需自行包扎伤口、处理感染、控制失血以避免失去意识；情绪状态同样影响生存概率，过度悲观会使处境更加艰难。

角色成长与制作系统 ：可提升智力、力量、韧性三项属性，借助制作系统更高效地穿越洞穴，利用生物群资源处理伤势。

多层异星洞穴探险 ：总计 11 层洞穴，每层带来全新环境与挑战，支持程序化生成；提供 3 名玩法迥异的角色，可收集 300 种物品。

自定义难度：可在主菜单调整战利品掉率与危险程度，以适应不同玩家的生存节奏。

游戏图赏：

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