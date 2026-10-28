V社详解 Steam 新品节游戏推荐机制：活动刚开始时随机展示，算法会在两天后启用

IT之家 10 月 28 日消息，据游戏媒体 VGC 今天报道，Valve 最近在韩国举办 Steam Indie Connect 活动，与游戏开发者交流。有参会者现场抱怨，Steam 新品节的曝光度不佳，并且部分玩家也认为，该活动充斥着大量“AI 垃圾”游戏。

Valve 商务团队成员 Marc Wilkinson 对此表示，Steam 活动开始后的前两天，玩家在主页看到的游戏是纯随机推荐的。两天过后，系统才会启用个性化推荐算法，将玩家更感兴趣的游戏展示在首页。

这名V社员工认为，许多玩家针对低质量游戏的批评集中在活动刚开始。他解释道，之所以在前两天随机展示游戏，是为了让每位开发者都能获得公平的曝光机会，同时防止部分人士通过提前参展获取曝光。

他还补充道：“我们知道这种做法会有一定代价，那就是质量差的游戏也会获得曝光。我们完全了解这一情况，目前已经有大量人员在思考如何解决。”

另一名V社员工 Tom Giardino 表示，类似的抱怨并不新鲜。过去也曾有用户要求 Steam 提供屏蔽特定游戏推荐功能。14 年前 Steam Greenlight 上线时，就有开发者询问能否过滤掉这类游戏。之后 Steam Direct 系统出现时，情况也差不多。

不过 Giardino 认为，Valve 的目标并不是过滤掉劣质游戏。与其限制开发者进入平台，不如改进商店，让更优秀的作品脱颖而出。