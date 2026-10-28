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V社详解 Steam 新品节游戏推荐机制：活动刚开始时随机展示，算法会在两天后启用

2026/10/28 23:24:06 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 28 日消息，据游戏媒体 VGC 今天报道，Valve 最近在韩国举办 Steam Indie Connect 活动，与游戏开发者交流。有参会者现场抱怨，Steam 新品节的曝光度不佳，并且部分玩家也认为，该活动充斥着大量“AI 垃圾”游戏。

Valve 商务团队成员 Marc Wilkinson 对此表示，Steam 活动开始后的前两天，玩家在主页看到的游戏是纯随机推荐的。两天过后，系统才会启用个性化推荐算法，将玩家更感兴趣的游戏展示在首页。

这名V社员工认为，许多玩家针对低质量游戏的批评集中在活动刚开始。他解释道，之所以在前两天随机展示游戏是为了让每位开发者都能获得公平的曝光机会，同时防止部分人士通过提前参展获取曝光。

他还补充道：“我们知道这种做法会有一定代价，那就是质量差的游戏也会获得曝光。我们完全了解这一情况，目前已经有大量人员在思考如何解决。”

另一名V社员工 Tom Giardino 表示，类似的抱怨并不新鲜。过去也曾有用户要求 Steam 提供屏蔽特定游戏推荐功能。14 年前 Steam Greenlight 上线时，就有开发者询问能否过滤掉这类游戏。之后 Steam Direct 系统出现时，情况也差不多。

不过 Giardino 认为，Valve 的目标并不是过滤掉劣质游戏。与其限制开发者进入平台，不如改进商店，让更优秀的作品脱颖而出

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关键词：SteamValveSteam 新品节Steam Indie Connect

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