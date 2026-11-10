Lucid 2026Q1~Q3 归母亏损 34.74 亿美元，同比扩大 38.7%

IT之家 11 月 10 日消息，Lucid 今日发布 2026 年前三季度（1 月～9 月）及第 3 季度（7 月～9 月）数据：
营业总收入：10.38 亿美元，同比增长 24.92%
毛利润：-9.97 亿美元，同比扩大 19.44%
毛利率：-96%
归母净利润：-34.74 亿美元，同比扩大 38.7%
经营现金流：-31.61 亿美元，同比扩大 56.81%
自由现金流：-39.55 亿美元，同比扩大 54.58%
基本 / 稀释每股收益：-9.43 美元
营业总收入：3.5 亿美元，同比增长 4%
毛利润：-2.58 亿美元，同比收窄 22.57%
毛利率：-73.7%
归母净利润：-10.81 亿美元，同比扩大 4.47%
经营现金流：-7.53 亿美元
自由现金流：-10.4 亿美元，同比扩大 8.82%、环比收窄 30%
基本 / 稀释每股收益：-2.74 美元
2026Q1~Q3
2026Q3
期末
资产负债率：86.4%，较 2025 年末上升 22.2 个百分点
AI 解读
Lucid Group 2026 财年前三季度营收为 10.38 亿美元（现汇率约合 69.34 亿元人民币），营收保持同比正增长，但归母净亏损扩大至 34.74 亿美元（现汇率约合 232.06 亿元人民币），自由现金流消耗达 39.55 亿美元（现汇率约合 264.19 亿元人民币），整体仍处于高投入、高亏损的转型阶段。
相关阅读：
风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。