Lucid 2026Q1~Q3 归母亏损 34.74 亿美元，同比扩大 38.7%

IT之家 11 月 10 日消息，Lucid 今日发布 2026 年前三季度（1 月～9 月）及第 3 季度（7 月～9 月）数据：

2026Q1~Q3 营业总收入 ：10.38 亿美元，同比增长 24.92%

毛利润 ：-9.97 亿美元，同比扩大 19.44%

毛利率 ：-96%

归母净利润 ：-34.74 亿美元，同比扩大 38.7%

经营现金流 ：-31.61 亿美元，同比扩大 56.81%

自由现金流 ：-39.55 亿美元，同比扩大 54.58%

基本 / 稀释每股收益 ：-9.43 美元

2026Q3 营业总收入 ：3.5 亿美元，同比增长 4%

毛利润 ：-2.58 亿美元，同比收窄 22.57%

毛利率 ：-73.7%

归母净利润 ：-10.81 亿美元，同比扩大 4.47%

经营现金流 ：-7.53 亿美元

自由现金流 ：-10.4 亿美元，同比扩大 8.82%、环比收窄 30%

基本 / 稀释每股收益：-2.74 美元

期末

资产负债率：86.4%，较 2025 年末上升 22.2 个百分点

AI 解读 Lucid Group 2026 财年前三季度营收为 10.38 亿美元（现汇率约合 69.34 亿元人民币），营收保持同比正增长，但归母净亏损扩大至 34.74 亿美元（现汇率约合 232.06 亿元人民币），自由现金流消耗达 39.55 亿美元（现汇率约合 264.19 亿元人民币），整体仍处于高投入、高亏损的转型阶段。

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