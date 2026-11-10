我国“星云星座计划”亮相，把数据中心搬上太空

IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻报道，在昨天举办的 2026 太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。

报道称，此次发布的“星云星座计划”，是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，也是太空云生态产业化落地的重点项目。专家介绍，“太空云”能把遥感、通信、算力等各类卫星通过技术手段整合为智能天基信息服务系统，实现从“功能单星”向“智能星云”的跨越。

中国科学院院士 中国科学院空天信息创新研究院学术院长吴一戎介绍，“太空云”是最终对着用户来提供服务，整个的调度、规划、管理是在太空实现，任何人需要卫星的服务就能得到服务，大大降低了专业的门槛，也提高了专业服务的水平。

据介绍，太空算力简单来说，就是把数据中心的计算能力搬上卫星，让卫星成为“带翅膀的计算机”，在天上直接完成数据采集、处理与输出。相较于地面，太空是得天独厚的算力环境：源源不断的太阳能缓解供电压力。海量数据也不必全部传回地面，在轨处理之后只回传结果，带宽占用大幅下降，响应速度大幅提升。凭借这些独特优势，在地面数据中心遭遇能耗瓶颈的当下，太空算力正在成为全球算力竞争的新方向。

IT之家注意到，目前，我国高分辨率遥感卫星的技术水平和在轨数量已达国际领先水平，高通量通信卫星建设步入高速发展期。随着千星规模“太空云”生态加快构建，“太空云”产业化落地将大幅提升我国天基资源综合应用效能。