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消息称七彩虹主板双 11 后线上型号全面涨价，微星显卡代理商价格最高涨 8000 元

2026/11/10 12:04:58 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 10 日消息，据博板堂旗下公众号 ChannelGate 视博合聚今日消息，七彩虹主板 11 月份开始执行最新线上销售价格，从 11 月 11 日结束之后，全面调整 MSRP 销售指导价，主流型号均有一不小的上涨幅度

即七彩虹决定 11 月 12 日开始，线上平台相关主力型号的 MSRP 销售指导价，将全面执行以下上涨价格政策：

  • BATTLE-AX B860M-PLUS S WIFI7 V20 上涨 50 元，949 元

  • BATTLE-AX B760M-PLUS S WIFI7 V20 上涨 15 元，799 元

  • BATTLE-AX B760M-WHITE WIFI D5 V20  上涨 50 元，749 元

  • BATTLE-AX B760M-PLUS WIFI D5 V20 上涨 50 元，749 元

  • 主板 BATTLE-AX B760M-WHITE WIFI V21  上涨 10 元，749 元

  • 主板 BATTLE-AX B760M-PLUS WIFI V21   上涨 10 元，749 元

  • 主板 BATTLE-AX B760M-G WHITE WIFI D5 V20A  上涨 10 元，699 元

  • iGame X870E ULTRA-S V14  上涨 100 元，1999 元

  • BATTLE-AX B850M-PLUS S WIFI7 V14  上涨 50 元，899 元

  • CVN B650M GAMING FROZEN V14  上涨 50 元，799 元

视博合聚还提到，微星显卡 11 月份工厂执行最新价格政策，RTX50 系列全部型号的代理价全面性拉涨，而且幅度涉及不小，特别是高阶系列上涨更大，根据微星显卡 11 月环比 10 月份执行的代理价格调整政策详情披露如下：

  • RTX 5080 系列上涨 1300-8000 元

  • RTX 5070 Ti 系列全部型号上涨 800-4000 元

  • RTX 5070 系列全部型号上涨 500-1000 元

  • RTX 5060 Ti 系列 16G 上涨 400 元，8G 系列全部型号上涨 200 元

  • RTX 5060 系列全部型号上涨 200-500 元

  • RTX 3050 系列上涨 100 元

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关键词：七彩虹主板微星显卡涨价

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