UHD 162Hz / FHD 485Hz：华硕 ROG XG27UCGR 显示器 2499 → 1708 元探新低

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华硕 ROG“绝神 27 二代”（型号：XG27UCGR）发布于 2026 年 3 月，支持 UHD 162Hz / FHD 485Hz 双模切换，官方定价 2499 元。

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XG27UCGR 采用 27" Fast IPS 面板，支持 UHD 162Hz / FHD 485Hz 的“3× 双模切换”。其 GtG 响应时间低至 0.3ms；HDR 峰值亮度 600nits，对比度 1300:1，获得 VESA DisplayHDR 400 认证；色深 10-bit，色域覆盖 95% DCI-P3；支持 EMLB Sync 技术。

该显示器无内置扬声器，配备四自由度人体工学支架，提供 1 个 DisplayPort 1.4、1 个 HDMI 2.1 FRL、1 个支持 15W PD-out 和 DP Alt 的 USB-C、1 个 3.5mm 音频插孔。

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