岚图 25/26 款梦想家乾崑版、泰山、追光 L 升级华为乾崑智驾：新增漫游巡航 RCA、自动防追尾辅助 ARCP 等

IT之家 11 月 10 日消息，岚图汽车今日宣布 25/26 款岚图梦想家乾崑版、岚图泰山、岚图追光 L 迎来了乾崑智驾与鸿蒙座舱的升级，带来 ADS5.0.2、AR 人找车、下车守卫、HUD 倒车后视影像、一句话生成智慧场景等实用功能。

IT之家整理如下：

岚图 App 新增“AR 人找车”（全系岚图汽车乾崑版车型适用）

新增漫游巡航 RCA 功能：开启后在非导航状态下，进入无目的地领航辅助，无导航也能开，领航辅助车辆随心逛，支持红绿灯识别路口连续通行、自主超车变道、岔路口拐弯等操作，适合城市漫游、城区无图随机逛。

新增自动防追尾辅助 ARCP：在高速和城市快速路上，开启了领航 / 巡航辅助，自车在车道内直线行驶且前向存在足够避障空间时，如果识别到后向追尾风险，自车主动进行加速避障，同时伴有声光提醒。

新增“组队出行”功能：车友一起结伴组队出行游玩时，可在导航页面创建队伍语音任务，多人口令加入队伍后，可在组队中实时通话，支持多人实时通讯畅聊，全员共享沿路信息。还可以实时查看队伍中成员位置，便捷操作即可高效沟通，车队出游神器已经安装。

360 影像功能升级：中控转向灯激活影像大小三档可调，第二档为第一档的 1.2 倍、第三档尺寸是第一档的 1.4 倍，可以根据实际需求调节，周边路况看得更清楚；转向灯回正后，360 浮窗自动消失时长缩短至 1 秒。

新增 HUD 倒车后视影像：新增挂 R 挡倒车时，后视 360 影像投送 HUD 呈现。

新增“下车守卫”功能：后排下车时，后排吸顶屏自动显示侧后方实时视频，降低开门杀风险。

新增“游戏空间”应用：应用中心新增“游戏空间”独立应用，聚合各类热门游戏，可直接下载安装，无需跳到应用市场。支持手柄等游戏外设的连接和管理。