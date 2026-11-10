华境 S 大六座 SUV 累计交付突破 4 万台，标配华为乾崑智驾 ADS 5 Pro

IT之家 11 月 10 日消息，华境汽车官方今日宣布，华境 S 拿下插电式混动大型 SUV 销量四连冠，累计交付达成 40,000 台。

据IT之家此前报道，本月初，华境汽车官方宣布，旗下华境 S 在 10 月交付 7507 台，实现连续 6 个月增长。该车是上汽通用五菱与华为合作的首款搭载华为乾崑科技的旗舰大六座 SUV，2026 年 9 月交付 7416 台、8 月交付 7306 台、7 月交付 7203 台、6 月交付 5689 台。

华境 S 全系标配华为乾崑智驾 ADS Pro 增强版与鸿蒙座舱。该车已于 5 月 8 日正式上市，长 5235mm / 宽 1999mm / 高 1800mm，轴距 3105mm。9 月 12 日，华境 S 宣布新增 4 款配置（主要在鸿蒙座舱方面迎来升级），全系超级置换价 14.98 万元-19.68 万元。

延伸阅读

华境 S 是上汽通用五菱与华为合作打造的首款车型，也是上汽通用五菱旗下华境汽车品牌的首款产品，该车型的参数配置信息已收录于上汽通用五菱官网。

华为乾崑智驾 ADS 5 于 2026 年 10 月 22 日公布了 Max、Pro、SE 三大版本的硬件与功能差异对照表。其中华境 S 搭载的 ADS Pro 采用舱内激光视觉 Limera，配备 11 颗摄像头、3 颗毫米波雷达；定位更高的 ADS Max 搭载 896 线双光路图像级激光雷达，并可选配高精度固态激光雷达；入门的 ADS SE 则无激光雷达，仅配备 10 颗摄像头和 3 颗毫米波雷达。三个版本均配备 12 颗超声波雷达，算法全系升级至 WEWA 2.0 AI 智能体架构。官方说明，老款 ADS 4 的 Max / Pro / SE 机型升级对应 ADS 5 版本没有硬件门槛。

华境 S 定位大型插电式混合动力 SUV，上市指导价为 15.98 万至 20.68 万元，共 8 款配置，文中提到的 14.98 万至 19.68 万元为“超级置换价”。参数方面，其四驱版 0-100km/h 加速为 5.2 秒，WLTC 最低荷电状态油耗为 5.98 至 6.98L/100km，最高车速 190km/h。

在 2026 年 10 月全国插电式混动大型 SUV 零售销量排行榜中，华境 S 以 7507 辆位居第一，极氪 9X 以 4356 辆、腾势 N8L 以 3479 辆分列二、三位，岚图泰山 X8、腾势 N9、魏牌 V9X、岚图泰山、领克 900 等车型紧随其后。