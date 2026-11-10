本田 2027 财年半年报归母净利润 5167.61 亿日元，同比增长 65.7%

IT之家 11 月 10 日消息，本田今日发布 2027 财年（2026年4月1日～2027年3月31日）半年报（2026年4月1日～2026年9月30日）业绩快报报告：

营业总收入 ：12.04 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 5090.61 亿元人民币），同比增长 13.2%

毛利润 ：2.22 万亿日元（现汇率约合 938.94 亿元人民币），同比增长 3.32%

毛利率 ：18.44%，同比下降 1.77 个百分点

归母净利润 ：5167.61 亿日元（现汇率约合 218.53 亿元人民币），同比增长 65.7%

经营现金流 ：6328.55 亿日元（现汇率约合 267.63 亿元人民币）

基本每股收益 ：132.75 日元（现汇率约合 5.61 元人民币），同比增长 73.98%

稀释每股收益 ：132.75 日元（现汇率约合 5.61 元人民币），同比增长 73.98%

资产负债率：63.81%，环比增长 0.06 个百分点

AI 解读 本田 2027 财年上半年（4-9月）合并业绩大幅超市场预期，归母净利润同比增速远超市场普遍预期的 67% 左右水平，营收、营业利润均显著反弹。 公司主营业务 本田技研工业（7267.T）是日本第二大汽车制造商，业务涵盖二轮车、四轮车、金融服务及动力产品四大板块，全球布局广。 2027 财年上半年业绩亮点 营收达 12.04 万亿日元（现汇率约合 5090.61 亿元人民币），同比增长 13.2%，扭去年同期小幅下滑态势。

营业利润 6487.37 亿日元（现汇率约合 274.34 亿元人民币），同比大增 48.1%，盈利能力强劲修复。

归母净利润 5167.61 亿日元（现汇率约合 218.53 亿元人民币），同比大幅增长 65.7%，利润弹性显著释放。

分业务看，二轮事业营业利润 4390.57 亿日元、四轮事业营业利润亏损 57.85 亿日元（去年同期亏损 730.60 亿日元，大幅收窄）、金融服务事业营业利润 2109.97 亿日元、动力产品及其他事业营业利润 44.68 亿日元，四轮业务亏损明显改善是核心驱动。

EV 相关损失方面，本期在売上原価确认 4792.44 亿日元、研究开发费确认 56.21 亿日元的损失及费用，持分法投资损益中确认 497.22 亿日元的收益，EV 战略调整的一次性冲击较上财年明显收敛。

经营活动现金流净额 6328.55 亿日元（现汇率约合 267.63 亿元人民币），较去年同期的 3658.61 亿日元大幅改善，现金流质量显著提升。 全年业绩指引 公司同步上调全年（2026年4月～2027年3月）合并业绩预期：营收预计 24.4 万亿日元（现汇率约合 1.03 万亿元人民币），同比增长 11.9%；营业利润预计 7800 亿日元；归母净利润预计 5000 亿日元（现汇率约合 211.45 亿元人民币）；基本每股收益预计 128.44 日元（现汇率约合 5.43 元人民币）。本次为临近披露后的再次修正，反映公司对下半年盈利复苏的信心增强。 其他重要事项 2026年10月1日完成对半导体公司 Astemo 株式会社的股权追加收购，持股比例升至 61.0%，以现金 1527.5 亿日元对价取得，旨在强化 SDV（软件定义汽车）开发能力。

中期股息维持 35 日元/股，全年派息计划 70 日元/股，股息政策保持稳定。 投资价值 本次业绩大幅超预期主要得益于日元贬值红利、北美混合动力车销量增长以及四轮业务亏损大幅收窄。但需关注：美国关税政策不确定性、EV 转型节奏调整的长期影响、以及全球汽车需求复苏的持续性。当前估值处于修复阶段，业绩反弹弹性较大，但行业竞争与政策风险仍需持续跟踪。

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