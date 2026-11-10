网友改造 Apple II 显示器：把 80 年代老屏幕变成实时航班追踪器

IT之家 11 月 10 日消息，此前有不少基于 ESP32 开发板的创意项目，其中最常见的两类，一类是利用 ESP32 让老旧电子设备重新焕发生机，另一类则是打造航班追踪器。那么，如果把这两种玩法结合起来，会是什么效果？

一位创客就完成了这样一个有趣的项目：他将一台老款 Apple II 显示器改造成了实时航班追踪器，让这台诞生于上世纪的设备变成了一双实时监控天空的“眼睛”。

最有意思的是，整个显示界面充满了 80 年代的复古风格，看起来颇有当年老式电脑的味道。

在 Reddit 的 ESP32 论坛上，用户 Virtual-Bet-4566 分享了这款复古航班追踪器的制作成果。虽然他没有公开项目源代码，但很乐意与其他网友交流具体的实现方法。

据IT之家了解，整个项目由 ESP32-WROOM-32 开发板驱动。选择这款开发板，主要是因为它原生支持 Wi-Fi，而且能够利用 DAC（数模转换器）通过 GPIO25 引脚输出复合视频信号。

这意味着，项目不需要额外的视频转换器。Virtual-Bet-4566 表示，只需将视频信号线和地线连接到显示器的 RCA 输入接口，就能让开发板直接驱动这台老显示器。

至于航班数据，Virtual-Bet-4566 则通过在线数据源获取实时信息。他介绍道：“系统会从在线 ADS-B（广播式自动相关监视）数据源获取飞机实时位置，并从 Planespotters.net 获取真实的飞机照片。我还加入了雷达视图、地图视图、航班详情、缩放控制以及单个航班追踪功能。所有设置都可以通过 Wi-Fi 网页界面进行调整。”

当然，将一台 80 年代的显示器连接到现代开发板上，并不是简单接几根线就能完成的。

项目开发者表示，如何让复合视频信号在屏幕上正常显示，同时确保航班数据持续更新而不影响画面，是开发过程中需要解决的关键问题。

此外，ESP32 本身有限的 RAM（随机存取存储器）也成为一大障碍。因此，项目遇到的困难并不完全来自这台老式显示器，开发板自身的硬件资源限制同样带来了挑战。