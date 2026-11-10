诺基亚粉丝坚持“回帖盖楼”14 年：每天一句“我觉得，对吧，我还是支持诺基亚”，三千余层盖出一代人的情怀

IT之家 11 月 10 日消息，早在 2012 年 11 月，网友“清末先生”便在诺记吧发布了一篇名为《【盖楼】每日一句“我觉得，对吧，我还是支持诺基亚”到王者归来》的帖子，留下“我觉得，对吧，我还是支持诺基亚”这句话。时隔 14 年，这篇帖子仍在持续更新，截至 2026 年 11 月，该帖楼层已经达到 3315 楼。

从全帖来看，其中不乏出现各种谩骂声，然而历经多年，这句“我觉得，对吧，我还是支持诺基亚”却一直没有改变。

根据目前可见的楼层记录，这位网友“清末先生”至今仍在参与盖楼，不断重复“我觉得，对吧，我还是支持诺基亚”这句话，此外也有其他一些热心网友参与盖楼。

当然，并非所有参与者都坚持原来的口号，也有网友在第 3312 楼调侃称：“我觉得，对吧，还是把贴删了吧。”

从曾经的手机行业巨头，到如今主要依靠网络技术、专利授权等方式经营，诺基亚经历了移动互联网时代的巨大变迁。而这篇持续近 14 年的帖子，也成为部分老用户对时代情怀的一种另类记录。

参考诺基亚 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）半年报（2026 年 1 月～2026 年 6 月）及第二财季（2026 年 4 月～2026 年 6 月）报告，诺基亚 2026 年上半年业绩基本符合市场一致预期，公司 2026 财年上半年整体毛利率达到 44.6%，同比提升 1.6 个百分点；Q2 可比毛利率同比扩张 70 个基点至 46.0%，盈利能力持续改善。AI & Cloud 相关业务收入实现翻倍增长，整体营收表现超出市场平均预估区间。

尽管如此，诺基亚却实际已淡出消费者产品市场，参考IT之家先前报道，HMD 与诺基亚的品牌合作关系将于 2029 年正式结束。届时，HMD 将不再获准在产品上使用诺基亚品牌，不过双方仍可能通过共同的专利或商标授权许可开展偶发性合作，并按照约定共享相关收益。

▲ 曾经的 HMD Logo 下方还带有“The Home of Nokia Phones”子标题