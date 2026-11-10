2499 元平衡指环号称戴上就“推不倒”遭质疑，企业称将请院士级科学家说明

IT之家 11 月 10 日消息，据每日经济新闻上周报道，一款 Brainkey 即沃智能指环近日在某展会上走红。体验者戴上指环后，指环的销售人员会用力推体验者，有体验者称，戴上指环后抗推能力有明显提升。

11 月 5 日，猎豹移动董事长傅盛发视频公开质疑该指环，并称“江湖骗术层出不穷”。

11 月 6 日，该指环产品的关联企业 —— 分享在线（杭州）科技有限公司法定代表人吴鸿飞对每日经济新闻表示，接下来会请院士级科学家对此事作说明。

报道还提到，该指环在微信店铺的售价为 2,499 元。商品详情宣称，该产品具有“优化平衡感知，优化睡眠体验，超长持久续航”等特点。其中，针对平衡感知的详细介绍显示，其有“前庭系统平衡感知”“神经信号传导”“小脑姿态调控”三大功效，并称：“身体在站立、行走与日常活动中保持更好的平衡性。站立更平稳，行走更从容，日常更安心。”

然而IT之家查询发现，该产品目前已在微信小店无法找到。据澎湃新闻 11 月 8 日报道，Brainkey 即沃智能指环的相关商品链接在多个电商平台已下架，店铺客服称下架是因为没有库存了，并表示“平衡仅为辅助作用”。

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