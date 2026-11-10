全新林肯 Z 上市：定位中大型豪华旗舰轿车可选燃油 / 强混，限时权益价 16.99 万起

IT之家 11 月 10 日消息，林肯官方今天宣布，全新林肯 Z 正式上市。新车定位中大型豪华旗舰轿车，限时权益价 16.99 万起，截至 11 月 30 日。购买风雅车型的用户可享“新车首发权益”，免费升级价值 8000 元的北星智能辅助驾驶礼包。购车还有机会享受 7×24 小时道路救援、两年至尊关爱延保和 0 首付等权益。

IT之家附该车各版本标价如下：

风雅：23.58 万元

典雅：25.88 万元

高雅：27.98 万元

典雅强混：27.88 万元

高雅强混：29.98 万元

外观方面，这款汽车引入全新流星晶盾格栅设计，可呈现流星雨幕般的视觉效果。背部配备 Super Red 超红光贯穿式尾灯，采用全新 3D 悬浮式熏黑灯体搭配激光雕刻皮纹工艺，提供三种可选尾灯迎宾动画，流水转向灯可随转向渐次点亮熄灭。

全新林肯 Z 实现燃油版与强混版统一车身设计，前后保险杠延续车身同色处理，侧窗外沿、外后视镜下部采用亮面镀铬包裹修饰，强混版本拥有专属蓝色前品牌 Logo 以及蓝色字母侧标。该车长宽高分别为 4982*1865*1485mm，轴距 2930mm。

内饰方面，该车搭载 1.2 米 12.3 英寸全液晶仪表盘与 27 英寸 4K 高清巨幕、SYNC Max 林肯星幕智行互联系统。配备 8155 芯片，系统采用全新卡片式交互设计，减少菜单层级。拥有全新 STR 快速启动技术，上电即可操作屏幕。并配备支持 AI 大模型的 VA4.0 语音助手，具备主副驾双音区识别。

动力方面，该车强混版采用沃德十佳 2.0 升涡轮增压发动机与驱动电机组合，综合功率 234 kW，0-100km/h 加速 6 秒级。综合工况油耗低至 5.99L/100km，续航 885 公里。低速纯电驱动、中高速油电协同，电池采用三元锂 NCM111 电芯。燃油车型搭载 2.0T 发动机，最大功率 192 千瓦。