长安林肯飞行家 AVIATOR EX8 新车申报：搭载 1.5T 插混动力，磷酸铁锂电池

IT之家 11 月 3 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，长安福特汽车有限公司林肯飞行家 AVIATOR EX8 完成申报。

IT之家注意到，本次申报的林肯 AVIATOR EX8 为插电式混合动力运动型多用途汽车，车尾标注有「长安林肯」与「AVIATOR EX8」字样，采用林肯家族最新的贯穿式尾灯设计，整体造型大气沉稳。

两款申报车型的长宽高分别为 5055/1995/1790mm 与 5055/1995/1800mm，轴距均为 3010mm，定位中大型豪华 SUV。轮胎规格提供 255/50R21 与 255/45R22 两种选择，额定载客人数为 5 人。

动力方面，新车搭载由重庆长安汽车股份有限公司生产的型号为 JL469ZQ1 的 1.5T 发动机，排量 1497ml，额定功率 110kW，发动机最大净功率为 105kW。车辆具备外接充电能力，支持纯电动模式行驶，最高车速可达 205km/h。储能装置采用磷酸铁锂蓄电池，电池单体及总成均由时代长安动力电池有限公司提供。两款车型的整备质量分别为 2580kg 与 2480kg，总质量对应为 2980kg 与 2870kg。

配置方面，两款车型均配备 ABS 防抱死制动系统（控制器型号 MKC2，由欧摩威汽车系统（上海）有限公司生产）与汽车事件数据记录系统（EDR），并可选装 ETC 车载装置。两款申报版本的差异主要体现在选装配置上：其中一款车型可选装不带上边缘黑色喷涂的车身色前翼子板、车门、后翼子板，车身色发动机罩盖、车身色后门 LINCOLN 标识基座装饰件以及不同轮辋造型；另一款车型则仅提供轮辋造型选装。

以下为汽车参数详情：

▲ CAF6512B63PHEV 版

▲ CAF6512B62PHEV 版