首款星闪音箱将至！归属 EACOME 品牌旗下、支持 NearLink E2.0，型号“SL10”

IT之家 11 月 10 日消息，星闪联盟官网显示，一款型号为“SL10”的音箱产品已通过测试列名，归属深圳市因科美通信有限公司旗下（即 EACOME 品牌）。

测试集显示，EACOME SL10 音箱通过了 SLE 射频一致性测试、基础服务层协议一致性测试、高清音频协议一致性测试。这意味着，这款音箱将支持 NearLink E2.0（即星闪音频）。

根据官方描述，星闪音频物理层传输速率可达 16Mbps，带宽能力超传统技术，充足的通道容量就能够承载 48kHz/24bit Hi-Fi 音频无损传输。IT之家注：目前支持星闪音频的耳机包括 FreeClip 2 典藏版、FreeClip 2、FreeBuds Pro 5 等。

延伸阅读

星闪（NearLink）是由国际星闪联盟主导的新一代无线短距通信技术，其无线通信系统协议栈分为基础应用层、基础服务层与星闪接入层，接入层包含面向低时延业务的同步宽带 SLB（Synchronous Low Latency Broadband）、面向低功耗高可靠业务的同步窄带 SLE（Synchronous Low Energy）等技术。

星闪 1.0 系列标准于 2022 年发布，星闪 2.0 系列标准于 2025 年完成并发布。其中专为音频场景优化的星闪音频标准（即星闪 E2.0）随星闪 2.0 一并落地，2025 年被业界视为星闪音频终端发展的元年。

除文中提到的 16Mbps 传输速率外，星闪音频还具备 0.25 毫秒低时延、5.5dB 抗干扰能力提升、100 米以上超远传输距离、最多 20 路直连以及数百级 Mesh 组网等特性。其采用最大 4MHz 带宽设计和 16QAM 高阶调制，并将 Polar 码核心算法适配到无线音频传输中，可实现初始连接自动选择最优信道、遇干扰快速跳转干净信道。

星闪联盟对产品的测试由授权实验室执行，目前已授权中国信息通信研究院泰尔终端实验室、中国电子技术标准化研究院赛西实验室、国家无线电监测中心检测中心 3 家测试实验室。产品通过测试列名，意味着其已符合联盟相关标准要求。

深圳市因科美通信有限公司成立于 2010 年，注册资本 450 万元，是国家级高新技术企业和专精特新企业，主营业务覆盖智慧会议、智慧教育、AI 多模态交互等领域，产品与解决方案已应用于全球 120 多个国家和地区。因此，这款星闪音箱被认为面向办公场景，或为会议专用音频终端。

星闪联盟成员已覆盖从底层芯片到智能终端的全产业链，国际星闪联盟成员单位超 1250 家，累计发布团体标准 88 项，芯片累计出货突破 2.6 亿片。除音频外，星闪还被应用于数字车钥匙、智能座舱交互、无线电池管理等场景。

目前支持星闪音频（星闪 E2.0）的手机包括 Mate 80 系列、Mate 90 系列、Mate X7 系列、Pura 80 系列、Pura 90 系列、nova 16 系列等；耳机端除 FreeBuds Pro 5、FreeClip 2 外，还包括 FreeBuds 7、FreeBuds Neo 等。作为首款支持星闪音频标准的耳机，华为 FreeBuds Pro 5 主打母带级无损音质与星闪超稳定连接，华为商城预估到手价 1099 元。