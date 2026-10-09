漫步者“EDF200259”耳机通过星闪测试列名，预计将成第二款支持星闪音频三方品牌耳机

IT之家 10 月 9 日消息，星闪联盟官网显示，来自北京爱德发科技有限公司的“EDF200259”耳机已通过星闪联盟测试列名，测试集包括高清音频协议一致性测试等。

公开资料显示，北京爱德发科技有限公司成立于 1996 年 4 月 16 日，其母公司是深圳市漫步者科技股份有限公司，公司旗下拥有“漫步者（Edifier）”主品牌及多个子品牌，覆盖不同消费市场和产品领域。

此次耳机通过星闪认证，意味着这款耳机将于近期上市，预计将成为第二款支持星闪音频的三方品牌耳机。

参考IT之家此前报道，漫步者于 9 月初在京东上架了 Comfo Clip Q2 耳夹式耳机，该耳机基于 OpenHarmony 开源鸿蒙系统打造，搭载海思谛听芯片、匹配 12mm 动圈，定价 399 元。

漫步者 Comfo Clip Q2 耳夹式耳机已升级支持星闪功能。用户只需在手机应用商店将 Edifier Connect App 更新至最新版本并连接耳机，开启 App 后根据提示重新完成耳机配对，即可选择星闪连接模式。

值得一提的是，这也是首个三方品牌的星闪耳机。