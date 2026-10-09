首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>耳机音频

漫步者“EDF200259”耳机通过星闪测试列名，预计将成第二款支持星闪音频三方品牌耳机

2026/10/9 23:15:49 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 9 日消息，星闪联盟官网显示，来自北京爱德发科技有限公司的“EDF200259”耳机已通过星闪联盟测试列名，测试集包括高清音频协议一致性测试等。

公开资料显示，北京爱德发科技有限公司成立于 1996 年 4 月 16 日，其母公司是深圳市漫步者科技股份有限公司，公司旗下拥有“漫步者（Edifier）”主品牌及多个子品牌，覆盖不同消费市场和产品领域。

此次耳机通过星闪认证，意味着这款耳机将于近期上市，预计将成为第二款支持星闪音频的三方品牌耳机

参考IT之家此前报道，漫步者于 9 月初在京东上架了 Comfo Clip Q2 耳夹式耳机，该耳机基于 OpenHarmony 开源鸿蒙系统打造，搭载海思谛听芯片、匹配 12mm 动圈，定价 399 元。

漫步者 Comfo Clip Q2 耳夹式耳机已升级支持星闪功能。用户只需在手机应用商店将 Edifier Connect App 更新至最新版本并连接耳机，开启 App 后根据提示重新完成耳机配对，即可选择星闪连接模式。

值得一提的是，这也是首个三方品牌的星闪耳机。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：漫步者星闪星闪音频星闪 E2.0漫步者 Comfo Clip Q2华为星闪测试星闪耳机

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知