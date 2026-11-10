VR 游戏《收获日：Aces High》登陆 Meta Quest 及 Steam VR 平台，国区首发价 81 元

IT之家 11 月 10 日消息，开发商 Fast Travel Games 旗下以经典 IP《收获日（PAYDAY）》世界观为背景的 VR 游戏《收获日：Aces High》现已正式发售，登陆 Meta Quest 及 Steam VR 平台，目前游戏在 Steam 平台提供了忠实客户折扣，国区价格 90 元，首发 9 折后到手价 81 元，优惠至 2027 年 1 月 1 日，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3456660/PAYDAY_Aces_High/）。

VR 游戏《收获日：Aces High》11 月 5 日登陆 Meta Quest/SteamVR 平台，定价 25 美元据介绍，本作支持最多 4 名玩家合作体验，玩家将组队执行各种经典抢劫任务，根据自己的行动风格搭配装备，团队既可以选择快速突入、直接行动的强攻路线，也可以采取更加谨慎的战术，利用潜行暗杀完成各项任务。

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