消息称苹果开始对 iPhone 改机解锁“动手”，后续是否还会加强措施暂不明确

IT之家 11 月 10 日消息，超雪团队发文，透露苹果开始对 iPhone 改机解锁“动手”，但暂不明确后续是否还会加强措施。
IT之家查询获悉，改机解锁可理解通过拆开主板，修改手机底层序列号、SN、IMEI 等硬件串号，骗过苹果服务器，把有 ID 激活锁的手机“洗白”，并绕过 iCloud 激活锁的一种方式。
目前尚不知晓此次变动带来的影响。需要注意的是，苹果官网已明确未经授权修改 iOS 会绕过安全功能，并可导致遭篡改的 iPhone 出现很多问题，例如安全漏洞、不稳定和电池续航时间缩短。另外，一般来说，苹果“动手”一般有如下几种情况：
后台校验拉黑这批篡改过的序列号：原本硬改完能正常进系统、登录 ID 的机器，被苹果服务器识别到底层串号异常；
触发锁机：设备联网校验之后，直接重新弹出激活锁、变砖；
限制功能：就算暂时不锁，iCloud、推送、Apple Pay 等功能直接失效。
延伸阅读
公开资料显示，超雪是国内知名的 iPhone 卡贴解锁团队，与 DB、GPP 并称华强北卡贴市场的“三驾马车”，因用户口碑两极分化而被人戏称为“西门吹雪”。除卡贴外，该团队的业务还涉及 eSIM 卡、WW 黑解、官解等，在华强北卡贴机市场综合实力较强。
需要区分的是，“改机解锁”与常说的“黑解”“卡贴”并非同一回事：黑解是通过更改 IMEI 的激活策略，让苹果服务器误认为设备是无锁机，从而绕过运营商的网络锁；卡贴则是通过修改 ICCID 编码欺骗 iPhone，让非原运营商的 SIM 卡也能正常使用。二者针对的是运营商定制“有锁机”，而改机解锁则是靠硬件手段篡改序列号、SN、IMEI 等信息，绕过的是 iCloud 激活锁。
所谓激活锁，是苹果“查找”功能的一部分：设备开启“查找我的 iPhone”后，即便被抹掉，也必须输入原 Apple 账户和密码才能重新激活，其本意是防止设备失窃后被他人使用。正常情况下，用户可登录 iCloud.com/ find，选择要移除的设备来解除激活锁。
苹果官方明确表示，未经授权修改 iOS 会绕过设备的安全功能，可能导致个人信息泄露、系统不稳定、电池续航缩短，iCloud、iMessage、FaceTime、Apple Pay 及推送通知等服务中断，甚至安装后续系统更新后设备永久无法操作，并强调有权拒绝为安装过未经授权软件的设备提供维修服务。
对于有意购买二手 iPhone 的用户，业内建议核对机身、卡槽与系统内三处序列号是否一致，三者对不上通常是翻新换壳的高危信号，也可通过苹果官网查询序列号确认设备状态，以避免买到被动过手脚的机器。