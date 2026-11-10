消息称苹果开始对 iPhone 改机解锁“动手”，后续是否还会加强措施暂不明确

IT之家 11 月 10 日消息，超雪团队发文，透露苹果开始对 iPhone 改机解锁“动手”，但暂不明确后续是否还会加强措施。

IT之家查询获悉，改机解锁可理解通过拆开主板，修改手机底层序列号、SN、IMEI 等硬件串号，骗过苹果服务器，把有 ID 激活锁的手机“洗白”，并绕过 iCloud 激活锁的一种方式。

目前尚不知晓此次变动带来的影响。需要注意的是，苹果官网已明确未经授权修改 iOS 会绕过安全功能，并可导致遭篡改的 iPhone 出现很多问题，例如安全漏洞、不稳定和电池续航时间缩短。另外，一般来说，苹果“动手”一般有如下几种情况：

后台校验拉黑这批篡改过的序列号 ：原本硬改完能正常进系统、登录 ID 的机器，被苹果服务器识别到底层串号异常；

触发锁机 ：设备联网校验之后，直接重新弹出激活锁、变砖；

限制功能：就算暂时不锁，iCloud、推送、Apple Pay 等功能直接失效。