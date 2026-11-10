东风本田 CR-V 全能荣耀款新车上市：华为云技术赋能云车机应用，现时售价 13.79 万元起

IT之家 11 月 10 日消息，东风本田 CR-V 全能荣耀款新车今晚正式上市，现时售价 13.79 万元起，2,000 元可选价值 5,000 元智享选装包（13 寸 AI 智能屏 + 配套车机、360° 全景影像）。

燃油版 活力版：13.79 万元起

风尚版：15.89 万元起

风尚 7 座版：16.59 万元起

风尚四驱版：17.19 万元起

活力版 + 智享选装包：13.99 万元 混动版 电混活力版：15.69 万元起

电混风尚版：16.69 万元起

电混尊享版：17.69 万元起

电混尊享四驱版：18.69 万元起

电混风尚版 + 智享选装包：16.89 万元

据介绍，新车采用经典美学设计，配备立体式 LED 组合尾灯 + LED 前大灯 + 时尚造型格栅 + 铝合金运动轮毂。燃油版提供烟雨青、晶耀白、摩登灰和彩晶黑四款车色；混动版提供摩登灰、皓月白、烟雨青和彩晶黑四款车色。

东风本田 CR-V 全能荣耀款尺寸为 4703×1866×1680mm、轴距 2701mm，支持 MVCS 540° 全景影像系统，座舱新增灰米色内饰，支持 50W 手机无线快充、脚部感应式电动尾门（带离车自动关闭和防夹功能）。

新车搭载高性能麦弗逊前悬 + SFRD 频率响应减震系统，这套减震可以根据路面、震动频率自适应调节阻尼，提升滤震，开起来更平稳舒适。同时，CR-V 全系标配 10 个安全气囊，侧气帘、膝部气囊一并到位，正面、侧面与偏置碰撞都有对应防护。

东风本田 CR-V 全能荣耀款新增风尚四驱版，将 Real-Time AWD 智能四驱系统装进燃油动力版本；混动版本搭载的第四代 i-MMD 双电机混合动力系统，具备 EV、混合动力和发动机直连三种驱动模式。其 WLTC 综合工况油耗 5.49L/100km，城市低速路况下实测 3.13L/100km。

IT之家注意到，该车还支持华为云技术赋能的云车机应用，Honda CONNECT 4.0 智导互联系统覆盖在线导航、语音交互、远程控车等功能，并提供 HUAWEI HiCar、Apple CarPlay、百度 CarLife+ 三大手车互联能力。

IT之家附东风本田 CR-V 全能荣耀款核心亮点如下：