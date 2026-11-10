《荒野大镖客：救赎 2》终于迎来硬件加速光追 MOD，支持三次光线反弹

IT之家 11 月 10 日消息，距离 PC 版发售近 7 年，《荒野大镖客：救赎 2》（Red Dead Redemption 2）依然是画面表现最出色的开放世界游戏之一。不过，尽管这款 Rockstar 西部题材大作拥有先进的光照、天气效果和环境细节，却始终没有原生支持硬件加速光线追踪。如今，MOD 制作者终于着手弥补这一遗憾。

IT之家注意到，MOD 作者 BadassBaboon 发布了名为 Reality Redemption 2 的全新画质增强 MOD，为游戏加入了硬件加速光线追踪技术，包括光线追踪全局光照（RTGI）、环境光遮蔽以及光线追踪阴影。

其中最引人注目的功能无疑是 RTGI，最多支持三次光线反弹，能够让间接光照以更加自然的方式与周围环境互动。

这一效果在室内场景中会尤为明显。例如，阳光经过物体表面反射后，可以照亮原本处于阴影中的区域，并产生更加真实的色彩反射效果，让室内光照看起来更加自然。

该 MOD 还加入了光线追踪环境光遮蔽功能，可以增强物体和表面的明暗层次，同时支持光线追踪阴影。不过，目前阴影功能仅支持静态几何物体，动态物体和游戏角色暂时无法使用这套新的光追阴影系统。

除了光线追踪功能，Reality Redemption 2 还改进了游戏原有的平面反射和屏幕空间水面反射效果，让水面倒影更加清晰，并减少画面拖影和模糊现象。

需要注意的是，这些改进仍然基于游戏原有的反射技术，并没有额外引入全新的光线追踪反射系统。

BadassBaboon 还为这些新功能提供了丰富的自定义选项。玩家可以调整光线反弹次数、自定义 RTGI 的强度和颜色，也可以分别开启或关闭不同的光线追踪效果以及水面反射增强功能。

值得一提的是，Reality Redemption 2 与此前的一些画质 MOD 采用了不同的技术路线。

此前，《荒野大镖客：救赎 2》已经通过基于 ReShade 的画面增强方案获得了类似效果，其中包括 Nice Guy 开发的 Complete Ray Tracing 着色器。不过，这类方案主要依赖屏幕空间信息实现视觉增强，而 BadassBaboon 的新项目则明确引入了硬件光线追踪技术。

这并不是 BadassBaboon 第一次为 Rockstar 游戏开发画质增强 MOD。

此前，他曾为初代《荒野大镖客》（Red Dead Redemption）开发过 Reality Redemption 画质增强项目。该游戏 PC 版于 2024 年 11 月推出后，这款 MOD 也随之登陆 PC 平台。此外，他还开发了 RealityV 和 V: Definitive Edition 等项目。

目前，Reality Redemption 2 仍处于测试阶段，仅支持 DirectX 12。

如果玩家此前使用 Vulkan 图形 API 运行游戏，需要先进入游戏的高级图形设置，将图形 API 切换为 DX12，然后才能使用这款 MOD。

开发者目前尚未公布详细的性能测试数据，也没有说明最低显卡配置要求，因此这款 MOD 对显卡性能的实际影响还有待验证。考虑到它加入了支持多次光线反弹的 RTGI，以及其他硬件光追效果，其显卡性能开销尤其值得关注。