华为：鸿蒙电脑应用数量已突破 2.1 万款，通用办公基本盘稳固、多款专业软件已完成适配

IT之家 11 月 10 日消息，华为宣布旗下鸿蒙电脑应用数量已正式突破 2.1 万款，通用办公基本盘稳固，AI 赛道快速崛起，多款专业电脑应用也逐步向鸿蒙平台延伸，形成兼顾便携与专业的移动办公体验。

华为表示，目前 WPS Office、钉钉、飞书、企业微信等头部应用已全面适配鸿蒙系统，WorkBuddy、豆包、豆包办公、千问等应用陆续上架，千问办公三端一致首发上架鸿蒙电脑，可为鸿蒙电脑带来全场景 AI 体验。

同时，中望 CAD、中望 3D、MWORKS、悟空图像等专业软件已完成适配鸿蒙系统，填补工程设计、科学仿真等国产电脑生态空白，迎来自主工业软件窗口期。

在开源共建层面，华为联合生态伙伴推进 Chromium、Electron、Qt 等 10 余个主流跨平台框架适配，丰富超 1 万项三方库，降低应用迁移成本。人才方面，鸿蒙注册开发者突破 1100 万，华为联合 650 余所高校、7500 余家企业单位，每月培养超 10 万名鸿蒙开发者。

同时，华为已建成一站式开发者工具链：鸿蒙电脑端 DevEco 启动公测，实现“用鸿蒙电脑开发鸿蒙应用”的闭环；DevEco Code 将 AI 能力融入需求设计、代码生成、功能验证全流程，配合 70 余项鸿蒙 Skills、2000 万字知识库的 DevEco CLI，可帮助开发者降低开发门槛。