原生支持 3D 高斯泼溅，免费开源 3D 创作软件 Blender 5.3 发布

IT之家 11 月 10 日消息，免费开源 3D 创作软件 Blender 5.3 现已正式发布。新版本加入了原生 3D 高斯泼溅（Gaussian Splatting）支持，Linux 平台默认图形后端切换为 Vulkan，同时带来了全新的项目管理功能，以及渲染和视频剪辑工具方面的多项改进。

对于 Linux 用户来说，此次更新最显著的变化是 Vulkan 现已取代 OpenGL，成为默认图形后端。Windows 版本也进行了相同调整，但 ARM 设备除外。此外，新版本将 Vulkan 的最低版本要求降低至 1.1，并将部分 GPU 和驱动程序功能调整为可选项，以提升对不同硬件的兼容性。

Blender 开发团队还在持续优化 Vulkan 的运行性能。已公布的基准测试显示，在多个受测场景中，Vulkan 的性能有所提升。不过，具体表现仍然取决于工作负载以及所使用的显卡硬件。

另一项重要更新是原生支持 3D 高斯泼溅技术。这是一种利用照片或视频重建 3D 场景的技术。现在，Blender 可以导入 PLY 和 SPZ 格式的高斯泼溅数据，并将其存储为点云。用户还可以通过几何节点（Geometry Nodes）对其进行编辑，并使用 Cycles、EEVEE 或 Workbench 渲染引擎进行渲染。

不过，这项功能目前仍在持续开发中。Blender 团队承认，现阶段还存在一些性能问题和渲染精度不足的情况，尤其是在透明效果和光照处理方面。

Blender 5.3 还引入了可选的 Blender Projects 项目管理系统，旨在帮助用户管理分散在多个 .blend 文件中的工作内容。过去，用户需要分别管理这些文件，而新系统允许将它们统一纳入一个项目目录，并共享资源库、路径变量以及项目专属的 OpenColorIO 配置。

在渲染方面，Cycles 现在为 Principled BSDF 着色器加入了色散支持，能够更真实地模拟光线穿过透明材质时分解成不同颜色的效果。此外，视口渲染现已支持 NVIDIA DLSS 降噪，透明材质的着色处理也得到进一步改进。

EEVEE 则新增了材质光照节点（Material Lighting Nodes），允许创作者分别控制材质对不同光源的响应方式。这项功能尤其适合风格化渲染，例如卡通着色效果。该引擎还新增了全景相机支持，并改进了天空纹理的渲染效果。

视频序列编辑器（Video Sequencer）迎来了一次大规模改版，其中最重要的变化是新增波纹编辑系统。当用户插入、裁剪或删除某个视频片段时，后续所有片段都会自动调整位置，从而避免时间线上出现不必要的空隙。

刀片工具（Blade Tool）也经过了全面重写，操作时的视觉反馈更加清晰。此外，软件初步支持 OpenTimelineIO 时间线的导入和导出，方便用户在 Blender 与其他应用程序之间交换视频编辑时间线。

新版本还提升了视频播放性能，尤其优化了视频剪辑切换时的表现。同时，用户现在可以选择启用实验性的硬件加速视频解码功能。

用户界面方面，Blender 5.3 也带来了多项实用改进。大纲视图（Outliner）现在允许用户手动排列对象和集合，不再只能依赖自动排序。所有编辑器均已支持侧边栏搜索，此外还新增了注释节点（Comment Node），支持使用 Markdown 格式为复杂的节点树添加说明。

其他更新还包括雕刻与绘画工具、动画工作流程以及资源管理功能的改进。USD 导入器现在可以关联到集合，方便用户重复导入相关内容；glTF 和 Alembic 格式的支持范围也进一步扩大。

最后，Blender 5.3 提高了 macOS 系统的最低版本要求，现在需要 macOS 13 Ventura 或更高版本。仍支持 macOS 11.2 和 macOS 12 的最后一个版本是 Blender 5.2 LTS。

IT之家注意到，Blender 5.3 已面向 Linux、Windows 和 macOS 平台提供安装包，用户可以通过官方发布目录下载。有关新版本的完整更新内容，可查看官方发布说明。

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