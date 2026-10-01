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苹果触屏 MacBook Pro 应用适配情况：Lightroom、达芬奇、C4D、Office 等今年晚些时候支持

2026/10/29 2:24:35 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 29 日消息，苹果今日推出首款触控屏 MacBook Pro，定价 22,999 元起。该产品采用双层串联 OLED 面板，HDR 峰值亮度可达 2,000 nits。

如今苹果已经公布了这款 MacBook Pro 的第三方应用触控适配情况，IT之家附未来支持名单如下：

  • 办公与协作： Notion、Canva、Zoom、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、Outlook（Microsoft Office）

  • 照片与视频： Adobe Lightroom、DaVinci Resolve

  • 3D 与动画： Blender、Maxon Cinema 4D、Maxon ZBrush、Shapr3D

  • 音乐： Algoriddim djay Pro

需要注意的是，上述应用的触控屏适配将在今年晚些时候推出。因此触屏 MacBook 刚刚开售时，这些应用不一定能更新支持触控的版本。不过苹果表示，许多现有应用无需更新即可支持基本的触控操作，macOS 可将触摸操作转换为点击。

此外，苹果多款第一方应用已经针对新款 MacBook Pro 优化，其中 Pixelmator Pro 支持直接用手指绘画、触控选取等操作；Logic Pro 带有触控键盘和打击垫，用户可以直接在屏幕上演奏；Final Cut Pro 支持标记时间范围、拖放视频片段，以及通过双指捏合缩放时间线。

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac

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