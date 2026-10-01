苹果触屏 MacBook Pro 应用适配情况：Lightroom、达芬奇、C4D、Office 等今年晚些时候支持

IT之家 10 月 29 日消息，苹果今日推出首款触控屏 MacBook Pro，定价 22,999 元起。该产品采用双层串联 OLED 面板，HDR 峰值亮度可达 2,000 nits。

如今苹果已经公布了这款 MacBook Pro 的第三方应用触控适配情况，IT之家附未来支持名单如下：

办公与协作： Notion、Canva、Zoom、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、Outlook（Microsoft Office）

照片与视频： Adobe Lightroom、DaVinci Resolve

3D 与动画： Blender、Maxon Cinema 4D、Maxon ZBrush、Shapr3D

音乐： Algoriddim djay Pro

需要注意的是，上述应用的触控屏适配将在今年晚些时候推出。因此触屏 MacBook 刚刚开售时，这些应用不一定能更新支持触控的版本。不过苹果表示，许多现有应用无需更新即可支持基本的触控操作，macOS 可将触摸操作转换为点击。

此外，苹果多款第一方应用已经针对新款 MacBook Pro 优化，其中 Pixelmator Pro 支持直接用手指绘画、触控选取等操作；Logic Pro 带有触控键盘和打击垫，用户可以直接在屏幕上演奏；Final Cut Pro 支持标记时间范围、拖放视频片段，以及通过双指捏合缩放时间线。

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac