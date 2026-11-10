英飞凌 2026 财年营收 163.53 亿欧元同比增长 12%，季度业绩再创纪录

IT之家 11 月 10 日消息，英飞凌今日发布 2026 财年（2025 年 10 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）及第四财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

2026 财年年报 营业收入 ：163.53 亿欧元，同比增长 12%

毛利润 ：66.09 亿欧元，同比增长 14.88%

毛利率 ：40.4%，同比提高约 1.2 个百分点

营业利润 ：22.14 亿欧元，同比增长 46.14%

归母净利润 ：15.12 亿欧元，同比增长 48.97%

经营活动现金流 ：41.60 亿欧元，同比增长 29.31%

自由现金流 ：9.93 亿欧元，上财年净流出 10.51 亿欧元，同比由负转正

调整后自由现金流 ：19.25 亿欧元，同比增长 6.77%

基本每股收益 ：1.15 欧元

稀释每股收益 ：1.14 欧元

调整后稀释每股收益 ：1.73 欧元

2026 财年第四财季 营业收入 ：47.06 亿欧元，同比增长 19%，环比增长 13%

毛利润 ：19.67 亿欧元，同比增长 30.78%

毛利率 ：41.8%，同比提高 3.7 个百分点

营业利润 ：7.75 亿欧元，同比增长 70.70%

分部利润 ：11.19 亿欧元，同比增长 56%，环比增长 40%

分部利润率 ：23.8%，同比提高 5.6 个百分点

净利润 ：5.32 亿欧元，同比增长 130.30%

自由现金流 ：6.56 亿欧元，上年同期为净流出 12.76 亿欧元

基本每股收益 ：0.41 欧元

稀释每股收益 ：0.40 欧元

调整后稀释每股收益：0.60 欧元

英飞凌 CEO 约亨 · 哈内贝克表示：“英飞凌以再创纪录的季度业绩为 2026 财年收官，并以强劲势头开启新财年。得益于行业持续周期性复苏和长期增长领域的旺盛需求，我们预计 2027 财年营收和盈利能力将大幅提升。数据中心供电、能源基础设施扩建和升级、电动出行及软件定义汽车所需的半导体解决方案将成为主要增长动力。凭借丰富的产品组合、创新实力和产能优势，我们有能力在这些领域以及机器人、边缘 AI 等新兴应用市场持续把握盈利增长机会。”

AI 解读 英飞凌 FY2026 全年营收 163.53 亿欧元，同比 12%，超出市场预期，创历史最佳财年表现。 公司简介与本次财报亮点 英飞凌科技股份公司是全球半导体领军企业，聚焦汽车电子、边缘系统与功率系统，凭借产品组合、创新实力与制造能力，长期布局数据中心电源、能源基础设施、电动出行、软件定义汽车，以及机器人和边缘 AI 等新兴应用。 FY2026 全年 ：营收达 163.53 亿欧元，同比增长 12%；分部利润 32.23 亿欧元，分部利润率 19.7%；调整后每股收益 1.73 欧元；自由现金流 9.93 亿欧元，调整后自由现金流 19.25 亿欧元。

Q4 FY2026 第四财季：营收 47.06 亿欧元，分部利润 11.19 亿欧元，分部利润率 23.8%，为创纪录单季。 未来展望 Q1 FY2027 ：在欧元 / 美元汇率 1.15 假设下，预计营收约 46 亿欧元，分部利润率约 23%。

FY2027 全年 ：在汇率假设不变下，预计营收约 200 亿欧元，数据中心电源业务营收接近 40 亿欧元；调整后毛利率位于四十四至四十九百分比区间，分部利润率位于二十四至二十六百分比区间；计划投资 30 亿欧元 ~35 亿欧元；调整后自由现金流约 22 亿欧元，自由现金流约 18 亿欧元。

管理委员会计划在 2027 年 2 月年度股东大会上提议，将每股股息上调 0.03 欧元至 0.38 欧元。

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