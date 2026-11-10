35kg 承重 + 自带 LED 照明：小米米家智能晾衣机 1S 国补后 949 → 435 元

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小米 · 米家智能晾衣机 1S 开售于 2023 年 4 月，官方上市价为 949 元。

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米家智能晾衣机选购指南：

据IT之家了解，米家智能晾衣机 1S 的特点是超薄机身，可以嵌入吊顶内部，收起后不占空间，晾衣杆收起状态厚度只有 9.9cm，比前代薄了近 30%。

米家智能晾衣机 1S 采用一体化设计，用铝合金和钢丝绳制成的晾杆可以承重 35kg，还配有 32 个母婴夹、4 根横杆和 38 个防风挂孔，晾杆长度也可以调节。此外，还带有 20W LED 灯，可以无极调光，替代阳台灯。

米家智能晾衣机 1S 支持自定义升降高度和记忆功能，可以与小爱音箱、米家 App、小米智能家庭屏和遥控器等设备联动控制，也可以与洗衣机、人体识别开关等设备联动。使用轻音直流电机，比交流电机省电 50%，还有短路、超重、电机故障、过压、浪涌等多种防护机制。

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