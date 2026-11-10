不到三月 1199 → 638 元：小米米家学习大路灯 2C 新低，11000lm 高光通量 + 双光源设计

小米旗下米家立式学习灯 2C 今年 8 月末上市，该产品官方定价为 1199 元。

今日京东国补后直降至 751 元，PLUS 会员 733 元。

下单返 20 元 E 卡（详见赠品），晒单返 20 元京豆，折合仅需 693 元近期好价。

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兑换后仅需 678 元破冰新低，返卡 + 返豆后低至 638 元。

这款学习灯整机重量约 8.5kg，灯头中框薄至 28mm，前后具备 11° 的防倾倒设计，符合国标和欧盟标准，上灯杆处提供触摸按键，方便用户轻松切换功能模式。

该灯具提供 11000lm 高光通量，适用面积 14 平方米以下。其发光面距离桌面约 1.3m，提供 80cm 长灯头，号称可以有效减淡手影，让桌面光线更加均匀。

官方强调，该灯具采用双光源设计，上下光源亮度配比为 8:3，上光源为 8000lm，下光源为 3000lm，通过漫反射均匀补充环境光线。此外，它具备 Ra98 的高显色指数和 4000K 的色温，呈现真实色彩的同时，全光谱 GFC > 0.985，高度拟合太阳光谱。同时其达 RG0 豁免级无蓝光危害标准，号称几乎无眩光（UGR < 13）。

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