国补后 2899 → 1085 元：小米智能门锁 4 Pro 双摄版破冰新低，AI 掌静脉识别技术、天地双摄大屏猫眼

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小米智能门锁 4 Pro 双摄版 2025 年 10 月开售，主打“AI 掌静脉识别技术、天地双摄大屏猫眼”，定价为 2899 元。

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据介绍，这款门锁匹配 3MP 160 度广角主摄及 2 MP 128 度广角辅摄，匹配 3.97 英寸室内屏，同时支持手机、电视等多设备跨屏联动看门前，提供“AI 掌静脉、AI 3D 人脸、AI 指纹、长期密码、NFC、门卡、手机远程、手机蓝牙、机械钥匙”解锁。

该门锁使用双模智能供电系统，匹配 1 块 6870 毫安时电池 + 4 节 5 号碱性干电池，室外、室内均配备 USB-C 应急供电口。IT之家附产品参数如下：

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