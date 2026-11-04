小米智能门锁 5 预售：支持实时监测锁体状态、配备应急启动键，1176 元（国补后 999.6 元）

IT之家 11 月 4 日消息，小米智能门锁 5 现已在京东开启预售，该产品定价为 1176 元，部分地区国补后低至 999.6 元。

该门锁采用星辰黑配色，表面配备耐磨面板，产品前面板的尺寸为 400 x 76 x 21 mm，后面板尺寸为 400 x 76 x 26 mm，设备整体净重为 3.37 kg。为了避免用户推拉开门时发生意外，前面板内侧专门设有防夹手挡板，室内面板配置了独立反锁键以满足特定安全需求。

该产品内置降噪全自动锁体，使用直插式 C 级锁芯，具备关门自动上锁功能。其指纹识别速度号称小等于 0.7s，识别率大等于 99.53%。除指纹外，门锁还提供固定密码、虚拟密码、一次性密码、NFC 门卡、蓝牙以及机械钥匙等多种开锁方式。

该门锁支持 Wi-Fi 及蓝牙 5.3 协议，用户可通过小米米家 App 远程查看门锁状态，或利用微信小程序向访客分享临时密钥。锁体监测系统支持门虚掩、面板被撬、多次验证失败及胁迫指纹等异常情况的告警功能。

供电方面，该门锁由八节五号干电池供电，常规续航时间约为 12 个月。在低电量导致关机的状态下，用户可按下应急启动键并使用指纹或密码开锁。若电池电量完全耗尽，可通过面板底部的 USB-C 接口接入外部电源进行临时应急供电。

IT之家附产品参数：

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