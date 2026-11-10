7999 → 4184 元：微星“流光 X24 ”显示器国补直降，32" 第四代 QD-OLED 面板、4K@240Hz

【京东活动可能随时变更，需以实付款为准】

微星“流光 X24 ”显示器（型号：MPG 322UR QD-OLED X24）开售于 2026 年 4 月。

其搭载一块 32" 第四代 QD-OLED 面板，支持 UHD (3840×2160) 分辨率和 240Hz 刷新率，表面覆盖暗影护甲保护膜，黑色深度和抗刮擦性能均得到提升。

京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加 PLUS 立减 + 10% 国补后仅需 4184.23 元：

领 680 元券：点此查看。

领 800-80 元 PLUS 专享券（需 2 积分 10 点、20 点抢）：点此查看。

众筹返现 100 元 E 卡，限时晒单再送《影之刃零》CDK 码。

京东 11.11 无门槛红包至高 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取。

MPG 322UR QD-OLED X24 峰值亮度达 1000nits，获得 VESA DisplayHDR True Black 500 认证，色域覆盖 99% DCI-P3，色差 ΔE≤2。接口方面配备了 DisplayPort 2.1 UHBR20、支持 98W PD-out 的 USB-C、2 个 HDMI 2.1 FRL、1 个 USB-B 5Gbps 上行、2 个 USB-A 5Gbps 下行。

这款显示器拥有 OLED Care 3.0 防护系统，配备基于 NPU 的 AI Care 人在传感器系统，仅在真人靠近时唤醒屏幕。此外其配备定制散热片和石墨烯薄膜散热，强制面板刷新周期为 24 小时。

淘宝 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 手机叠加国补立减千元： 点此查看

京东 11.11 家电家居主会场： 点此前往

京东 11.11 数码主会场：点此前往

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】