大疆 DJI Mic Mini 2 迷你无线麦克风 599 → 220 元国补新低：三种音色预设、两级降噪、续航 48 小时

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DJI Mic Mini 2 开售于 2026 年 4 月，这款轻量化无线麦克风主打多彩磁吸前盖设计和轻量化专业收音功能，起售价为 599 元。

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这款无线麦克风标配墨曜黑、云端白前盖，另提供 8 款彩色磁吸盖板及 4 款插画艺术家合作款（如拂晓、赤圣），用户可自由搭配服饰或拍摄主题。

重量方面，发射器仅重 11 克，磁吸背夹与可拆卸夹片双模式固定，无下坠感，充电盒收纳优化，兼容防风毛套、磁吸配件等，体积较前代缩小 40%。

收音性能方面，该无线麦克风支持 48kHz/24-bit 原声级音质，新增三档音色预设（常规 / 饱满 / 明亮），简化后期调音流程，并两级智能降噪与自动限幅防爆音功能，有效抑制风噪、突发高音。

在音频处理方面，这款轻量化无线麦克风内置 AI 降噪算法，可主动削弱风声、环境噪音，并支持 32-bit 浮点内录，提供高动态范围录音，并针对运动拍摄等突发高音量场景，支持自动限幅防爆音。

续航方面，单次录制 11–14 小时，搭配充电盒综合续航 48 小时，支持 USB-C 快充（60–80 分钟充满）。接收器兼容 Lightning / USB-C 接口，适配手机、相机及大疆 Osmo 生态设备（如 Action 5 Pro、Pocket 3）。

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